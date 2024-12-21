Гороскоп на 22-23 декабря для всех знаков Зодиака: дни судьбоносных решений

22 лунный день, который продлится двое календарных суток, предназначен для важных – судьбоносных – решений и революционных событий.

Время – особенно в воскресенье – благоприятно для того, чтобы провести анализ своей деятельности и – соответственно – своих ошибок, а также составить перспективные планов на ближайшие недели: полторы из них выпадут на старый, а остальные – уже на новый год.

Овен

Давая друзьям, близким и знакомым советы, за которыми они могут обратиться, основывайтесь на собственном опыте – желательно, положительном – так вы не ошибетесь, а заодно настроите их на позитив.

Телец

В воскресенье нежелательно спешить с реализацией планов, которые вы составили – в выходной необходимо отдыхать и копить силы для будущих свершений, а вот в понедельник можно постепенно приступать к работе.

Близнецы

Планируя работу на нынешние дни, один из которых является выходным, а другой – будним, не стоит ставить перед собой много разнонаправленных целей, необходимо выбрать одну-две и сосредоточиться на них.

Рак

Самые важные дела – как в воскресенье, так и в понедельник – нужно планировать на первую половину дня, когда сил – и мотивации – у вас будет больше, а после обеда можно – и нужно – отдохнуть.

Лев

Значительно часть времени желательно посвятить подтягиванию «хвостов» – как в профессиональном, так и в бытовом плане: не завершив старого, не удастся приступить к новому, какой бы сферы жизни это ни касалось.

Дева

В отношениях с окружающими не помешает хотя бы небольшая доля великодушия: не стоит отталкивать человека, который, обидев вас, признал свою вину и решил извиниться – надо дат ему еще один шанс.

Весы

Прежде чем прийти на помощь нуждающемуся в ней человеку, подумайте о том, что вы, собственно, можете сделать в такой ситуации: возможно, вместо необходимой поддержки вы еще более усугубите его положение.

Скорпион

Представителям вашего знака, которые давно собирались купить – или продать – недвижимость, в эти дни не стоить терять времени – необходимо действовать, используя максимально благоприятные обстоятельства.

Стрелец

Составляя планы на ближайшее время, позвольте себе немного помечтать – невероятно, но факт: пункты, которые вы при этом сочтете наиболее фантастическими, а потому неосуществимыми, сбудутся в первую очередь.

Козерог

Решение важной – как профессиональной, так и бытовой – задачи низойдет на представителей знака как будто бы откуда-то с высоты, само по себе, поэтому не имеет смысла, что есть силы, биться над ним.

Водолей

В воскресенье звезды советуют представителям знака навести порядок в делах – как профессиональных, так и домашних, тогда уже в понедельник можно будет приступать к работе над важными проектами.

Рыбы

Воскресенье имеет смысл потратить на подготовку к выступлению, ожидающему вас в понедельник: составьте тезисы, которые вам предстоит озвучить, и потренируйтесь в красноречии и умении вести диалог.

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