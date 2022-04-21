Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака: день кардинальных жизненных изменений 

День кардинальных – революционных – преобразований, которые направят жизнь в новом – неожиданном – направлении.

Главное, не сомневаться в правильности своих действий, не отказываться от принятых ранее решений и не отступать с намеченных ранее позиций. На успех прежде всего могут рассчитывать те, кто умеет – и любит – работать в команде, одиночкам удача вряд ли улыбнется.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 апреля для Овнов

Прекрасный день для того, чтобы проявить свое фирменное упорство – можно даже сказать, упрямство, оно поможет вам добиться поставленной – как профессиональной, так и личной – цели.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 апреля для Тельцов

Не стоит чересчур серьезно воспринимать все, что будет происходить с вами в этот день – добавьте к вашему отношению к событиям хотя бы капельку иронии, и вы с удивлением обнаружите, что жить вам стало гораздо легче.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 апреля для Близнецов

Переменчивость – главное качеств вашего характера, которое часто создает трудности как вам самим, так и окружающим вас людям – попытайтесь быть более стабильными и предсказуемыми, это нужно прежде всего вам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 апреля для Раков

Вы выходите на финишную прямую – еще буквально несколько шагов, и вам удастся достичь цели, которую вы перед собой поставили – главное, не тормозить и уж тем более не отступать – это чревато провалом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 апреля для Львов

Силы, которых у вас в этот день будет более чем достаточно, необходимо экономить, в противном случае вы растратите ее на мелочи, а на действительно важное дело их уже не хватит.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 апреля для Дев

День, когда любое событие, которое на первый взгляд покажется незначительным, в самом скором времени может кардинальным образом изменить вашу жизнь, поэтому важно быть максимально внимательными.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 апреля для Весов

Высказывать свое мнение не только можно, но и нужно, только стоит помнить, что отстаивать его с пеной у рта нежелательно, иногда тихий голос окружающие слышат лучше, чем крик.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 апреля для Скорпионов

Увидев, что кого-то несправедливо обидели, постарайтесь сделать все, чтобы исправить сложившуюся ситуацию – когда-нибудь человек, которого вы защитите, придет к вам на помощь.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 апреля для Стрельцов

Планируя дела на сегодняшний день, учтите, что друзья и близкие люди могут потребовать вашего внимания – не стоит отказывать им в этой малости, просто включите беседы с ними в список первоочередных задач.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 апреля для Козерогов

Не стоит тратить свое время на сплетни, слухи и уж тем более интриги – занятия эти, как известно, неплодотворные, поэтому ни к чему хорошему не приведут, зато оставят ощущение сожаления из-за совершенной ошибки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 апреля для Водолеев

День благоприятен для проведения переговоров самого разного – как профессионального, так и личного – свойства, в любом случае собеседник будет настроен доброжелательно и легко пойдет навстречу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 апреля для Рыб

Будьте максимально честны с самими собой – помните, что других вы можете обмануть, а вот себя – вряд ли, не стоит хитрить там, где нужно говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.

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