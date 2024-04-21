Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда на поверхность выходят силы зла

Не лучший для начала недели день, когда на поверхность выходят силы зла, цель которых – провоцировать людей на негативные мысли и поступки.

От того, насколько у человека хватит сил – и желания – противиться отрицательному влиянию, во многом зависит его будущее: очистить испорченную карму будет совсем непросто, а в особо сложных случаях и вовсе невозможно. Увидев, что кого-то несправедливо обижают, нужно вмешаться и прийти на помощь – судьба отблагодарит за доброе дело.

Овен

Новый проект, начатый в этот день, вряд ли увенчается успехом, поэтому приступать к таким делам желательно только в случае крайней необходимости, еще лучше – повременить с ними.

Телец

Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

Близнецы

Сил для серьезных свершений – как физических, так и моральных – сегодня будет явно недостаточно, но и бездействовать нельзя, поэтому подберите себе какое-то необременительное, но интересное занятие.

Рак

Людей, желающих – путем провокаций и немотивированной агрессии – сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.

Лев

Не стоит верить людям, которые захотят опорочить в ваших глазах близкого вам человека: сначала проверьте их слова – велика вероятность того, что они окажутся банальным наговором.

Дева

Решая профессиональные вопросы, не гонитесь за количеством – вы можете добиться высоких показателей, но при этом пострадает качество, а это может не самым лучшим образом отразиться на вашем авторитете.

Весы

Каким бы привлекательным ни показался вам новый знакомый, не стоит сразу же приближать его к себе – отношения не станут ни счастливыми, ни долговременными, и кроме разочарования ничего больше не принесут.

Скорпион

Если дело – профессионального или бытового свойства – не заладится с самого начала, не стоит тратить на него время и силы, лучше сосредоточиться на небольших, но от этого не менее важных вопросах.

Стрелец

Не стоит прислушаться к чужим советам, особенно если они окажутся непрошенными: посоветуйте автору вместо того, чтобы навязчиво лезть в вашу жизнь, сначала разобраться с собственной.

Козерог

Сны нынешней ночи могут дать ответ на очень важный для вас вопрос, решение которого не давалось вам долгое время: теперь же ваше подсознание подскажет как поступить правильно.

Водолей

Ни в профессиональном – ни в хозяйственном – отношении не стоит браться за несколько дел сразу: погоня за двумя – и большим количеством – «зайцев» изрядно вас вымотает, а желаемого результата не принесет.

Рыбы

В последнее время – впрочем, как всегда – вы много и упорно работали., поэтому усталость, которую вы сегодня почувствуете, вещь вполне закономерная – несмотря а будний статус дня, посвятите отдыху.

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