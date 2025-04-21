Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя размениваться на мелочи

Гороскоп на 22 апреля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Поступки, которые мы совершаем в это время, должны быть решительными — если мы не до конца уверены в правильности свих действий, лучше вообще ничего не предпринимать. Если говорить в глобальном смысле, то сегодня, когда старое уже разрушено, а новое начинает зарождаться, можно открывать новую — чистую — страницу своей жизни, которая обязательно будет лучше, чем прежняя.

Овен

В отношениях с любимым человеком может вспыхивать искра раздора, очень важно — погасить ее на ранней стадии, в противном случае она может перерасти в пламя большого — совершенно вам не нужного — конфликта.

Телец

День будет определяющим для работы над важным проектом, которым вы занимаетесь в последнее время: чем больше вы успеете сделать сегодня, тем быстрее вам удастся осуществить то, что вы задумали.

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Близнецы

Главное в этот день — не бояться препятствий, которые могут возникать на вашем пути, поскольку они не так серьезны, как кажется: нужно смело идти им навстречу, тогда они, испугавшись, рассыплются в прах.

Рак

Воплотить свою давнюю мечту можно будет, только взяв ее «штурмом»: важно не отступать от задуманного, тогда все сложится наилучшим образом, а сдадитесь — можете распрощаться со своими желаниями.

Лев

День благоприятен для любых финансовых сделок — от погашения задолженности за коммунальные услуги до подписания важных договоров, а вот совершать рискованные покупки категорически не рекомендуется.

Дева

Ударно поработав в первой половине дня, вторую непременно посвятите отдыху — все равно удивить свою начальство трудовыми подвигами вы не сможете, а вот восстановить силы нужно обязательно.

Весы

Не стоит распыляться на множество мелких дел — лучше сосредоточиться на одном, но важном и серьезном, так вы быстрее сможете не только достичь поставленной цели, но и отчитаться о проделанной работе.

Скорпион

Не стоит вторгаться в чужую личную жизнь, давая советы, о которых вас не просят, в противном случае рискуете услышать обидные для вас слова — зачем нарываться на вполне вероятные в это время неприятности.

Стрелец

Не лучший день для новых начинаний — взамен рекомендуется навести порядок в документах, которые в последнее время перемешались и перепутались, и составить подробный план работы на ближайшее будущее.

Козерог

Занимаясь работой, в которой недостатка у вас, как всегда, не будет, не забывайте о своих домашних: несмотря на регулярные встречи дома, вы крайне далеки друг от друга и эту ситуацию нужно срочно исправлять.

Водолей

Сон, приснившийся нынешней ночью, можно считать вещим, поэтому тщательно проанализируйте его «сюжет», обращая особое внимание на детали — именно в них заключается суть подсказки вашего подсознания.

Рыбы

Отстаивая перед начальством идею, которую вы стремитесь воплотить в жизнь, необходимо найти разделяющих вашу точку зрения коллег-союзников– в одиночку вы с этой задачей не справитесь.

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