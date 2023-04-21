Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно идти вперед

Деятельный и активный день, в течение которого нельзя довольствоваться уже достигнутыми целями – необходимо идти вперед.
Главное, о чем, по мнению звезд, нужно помнить в это время, так это о необходимости контролировать энергию, которая поступает к человеку от Вселенной – вырвавшись наружу, она может получить власть над человеком и буквально заставить его делать то, чего он, возможно, не хочет. Нельзя поддаваться на провокации и вести себя агрессивно – враждебные выпады по отношению к другим людям могут привести к самым неожиданным последствиям.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 апреля для Овнов
Колкости, которые в ваш адрес отпускают находящиеся рядом – в том числе и близкие вам – люди, могут быть неприятными, но обращать на них внимание не стоит, иначе затянет в воронку конфликта.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 апреля для Тельцов
Чересчур активная деятельность может стать причиной усталости и, как следствие, ухудшения самочувствия: не торопитесь хвататься за аптечку, достаточно будет просто отдохнуть.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 апреля для Близнецов
Не стоит, только встав с постели, сразу же хвататься за решение профессиональных или бытовых вопросов – нужно сначала как следует подготовиться к работе и только потом начинать действовать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 апреля для Раков
Представители вашего знака – пожалуй, единственные во всем зодиакальном круге, кому сегодня не только можно, но и нужно "показать зубы": дайте обидчикам понять, что не намерены терпеть их выпады.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 апреля для Львов
Если вы не уверены в том, что сможете сдержаться и не наговорить неприятных вещей людям, которые вам не нравятся, лучше ни с кем не общайтесь – останьтесь дома, благо, на календаре выходной день.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 апреля для Дев
Подавить в себе негативные эмоции, которые могут с самого утра не лучшим образом влиять на ваше поведение, поможет любая работа на свежем воздухе – например, в саду или на приусадебном участке.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 апреля для Весов
Не стоит испытывать на прочность свой организм, усиленно занимаясь спортом: чрезмерная физическая нагрузка может вызвать не только переутомление, что само по себе неприятно, но и травмы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 апреля для Скорпионов
Если вы будете искать повод для ссоры с кем-то из окружающих вас людей, не сомневайтесь – вы его найдете, вот только нужны ли вам лишние конфликты – вопрос первостепенный, лучше их избегать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 апреля для Стрельцов
Залогом успеха в намеченных на этот день делах, даже если они касаются только хозяйства и быта, станет заранее составленный план: главное, не отклоняться от него и не менять его пункты местами.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 апреля для Козерогов
Энергию, избыток которой будет ощущаться с самого утра, желательно направить в мирное русло, в противном случае можно натворить – или наговорить – того, что рассорит вас с самыми близкими людьми.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 апреля для Водолеев
Тем, кто давно собирался сменить место работы, звезды настоятельно рекомендуют посвятить день изучению соответствующих сайтов: вполне возможно, что одна из вакансий вас всерьез заинтересует.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 апреля для Рыб
Поддерживать хорошее настроение не так сложно, как кажется: достаточно отвлечься от насущных проблем, взяв в руки любимую книгу или отыскав в интернете новый сериал – выходной день вам в помощь.
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