Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда инстинкты победят разум

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда инстинкты победят разум

День, когда данные нам от природы инстинкты могут оказаться в десятки раз сильнее доводов разума.

Скорее всего, это негативно скажется на поведении человека и, как следствие, отношениях с окружающими людьми и жизненной ситуации в целом. Также велик риск попасть под чужое влияние, поступиться своими убеждениями и принципами и даже стать жертвой мошенников.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 22 августа для Овнов

Хороший день для примирения с друзьями и родственниками, ссора с которыми давно не дает вам покоя, сегодня – благо, на календаре выходной – можно будет встретиться с ними и все обсудить.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 22 августа для Тельцов

Чем бы вы ни занимались в этот день, постарайтесь – несмотря на выходной – трудиться активно, не лениться и не отвлекаться на пустяки, в противном случае работа застопорится и затянется надолго.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 22 августа для Близнецов

День не подходит для кардинальных жизненных перемен: важное решение, от которого зависят события ближайшего будущего, сегодня лучше не принимать – оно, скорее всего, окажется ошибочным.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 22 августа для Раков

Поднять настроение, которое может "провиснуть" с самого утра, помогут домашние хлопоты: наведя чистоту и создав уют в доме, можно будет почувствовать, что жизнь налаживается.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 22 августа для Львов

Давая ответы на важные житейские вопросы, необходимо прислушиваться к внутреннему голосу – он, в отличие от затуманенного в этот день разума, не подведет и подскажет единственно верную линию поведения.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 22 августа для Дев

Энергия, которой обеспечат вас в этот день звезды, из-за своей деструктивности не подходит даже для домашней работы – слишком велика вероятность досадных ошибок и оплошностей.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 22 августа для Весов

Накопившееся к этому времени недовольство может – неожиданно для вас самих – выплеснуться на близких людей, потому что они всегда находятся, как говорится, под рукой – важно контролировать свои эмоции.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 22 августа для Скорпионов

Благоприятный день для "работы над ошибками": проанализировав свои действия и сделав необходимые выводы, вы сможете двигаться дальше с учетом приобретенного опыта – без остановок и промедления.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 22 августа для Стрельцов

Из-за внезапно возникшего взаимного непонимания возможны конфликты с окружающими людьми, особенно это коснется родных и близких – чтобы не испортить с ними отношения, лучше поменьше общаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 22 августа для Козерогов

Не стоит ополчаться на зло и уж тем более идти на него войной: оно сегодня настолько сильно, что велик риск пострадать – лучше отойти в сторону и подождать, пока оно хотя бы немного ослабеет.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 22 августа для Водолеев

Важную роль в отношениях с людьми сыграет интуиция: она поможет понять, кто вам друг, а кто – враг, и в соответствии с этими знаниями скоординировать свои действия.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 22 августа для Рыб

Можно – и нужно – делиться с другими тем, что у вас в избытке: что именно это будет, каждый должен решать сам – главное, делать все не под давлением, а от чистого сердца.

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