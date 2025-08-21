Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем ощущать бессилие и апатию

Гороскоп на 22 августа / © Credits

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Многие могут ощущать бессилие и апатию, настроение будет стремиться к нулю, а отношения с окружающими накалятся добела. Чтобы избежать опасностей, которые несет день, лучше — разумеется, по возможности — остаться дома. Если начальство вам этого не позволит, постарайтесь максимально сократить путь от дома до работы и обратно.

Овен

Постарайтесь избегать мест большого людей, даже если речь идет о безобидной дружеской вечеринке — лучше отказаться от участия в ней под любым благовидным предлогом, сами себе потом «спасибо» скажете.

Телец

Если в этот день вы почувствуете слабость, которая помешает заниматься запланированными делами, не пересиливайте себя — в финале рабочей недели можно взять заслуженный отгул и позволить себе отдохнуть.

Реклама

Близнецы

Тщательно следить за словами необходимо всегда, но сегодня — особенно: неосторожное или необдуманное высказывание может испортить отношения с кем-то из окружающих, особенно опасно обидеть начальство.

Рак

Важный проект, над которым вы работаете уже некоторое время, лучше отложить на пару дней, а пока заняться рутинной работой, ошибка в которой не приведет к серьезным и долговременным последствиям.

Лев

Не становитесь между двумя конфликтующими сторонами, даже если они будут вам одинаково близки, а потому и дороги: есть вероятность того, что в результате спорщики помирятся, а в случившемся дружно обвинят вас.

Дева

В этот день звезды рекомендуют представителям вашего знака делать только необходимые покупки, не тратя деньги на то, без чего вполне можно обойтись: режим разумной экономии позволит не выбиться из бюджета.

Реклама

Весы

Не стоит надевать дорогостоящие ювелирные украшения, даже если повод для их демонстрации окажется самым что ни на есть подходящим — велика вероятность потерять ценную вещь или стать жертвой воров и мошенников.

Скорпион

Нервное напряжение, которое будет нарастать с самого утра, к обеду может вылиться в нервный срыв: не допустить такого развития событий можно одним-единственным способом — сократить общение с людьми.

Стрелец

Не рекомендуется проводить сколько-нибудь серьезные финансовые операции — особенно это касается крупных кредитов, инвестиций и дорогостоящих покупок: вместо прибыли они могут принести потери.

Козерог

На работе нужно сосредоточиться на выполняемом задании и как можно меньше общаться с коллегами: любой — даже самый безобидный — спор может вырасти в серьезный скандал, что надолго осложнит отношения.

Реклама

Водолей

Принимая любое решение — даже если оно всего лишь будет касаться покупок ежедневного набора продуктов в магазине — следует довериться интуиции, она позволит сделать единственно правильный выбор.

Рыбы

Не стоит приступать к воплощению в жизнь важных проектов и отправляться в поездки и командировки — вопреки ожиданиям, удача им способствовать не будет, так что лучше заняться старыми делами и остаться дома.

Читайте также: