Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прислушаться к интуиции

День благоприятен для уединения – только наедине с собой можно будет прислушаться к своей интуиции и действовать в соответствии с ее подсказками.

Для активных действий время не подходит – энергия будет стремиться к нулю, поэтому имеет смысл ее поберечь и не тратить на решение вопросов, которые вполне могут подождать. Впрочем, безделье – тоже не выход из положения: желательно найти занятие, которые не отнимет силы, а, напротив, прибавит их – например, хобби.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 августа для Овнов

Как бы ни поджимали сроки заказа, при его выполнении не стоит торопиться – в противном случае можно все испортить: в результате клиент может отказаться принимать вашу работу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 августа для Тельцов

Нежелательно давать советы окружающим людям, особенно если они об этом не просят: такое – во всех отношениях навязчивое – поведение может привести к серьезным конфликтам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 августа для Близнецов

Делами, запланированными на этот день, необходимо заниматься даже через силу – не стоит упускать обстоятельства, благоприятные для воплощения в жизнь именно этих – конкретных – проектов.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 августа для Раков

Ни в коем случае не стоит встревать в конфликты, особенно если они не имеют к вам никакого отношения: велик риск остаться виноватыми перед его участниками и с той, и с другой стороны.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 августа для Львов

Не лучший день для осуществления сложных проектов – если совсем не работать в понедельник нельзя, необходимо сосредоточиться на завершении давних и по какой-то причине незначительных дел.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 августа для Дев

Ответ на важный вопрос нужно искать в знаках, которые будет посылать Вселенная, и снах – в них "хозяином" является подсознание: главное, правильно истолковать и то и другое.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 августа для Весов

День благоприятен для объяснения с человеком, которого вы обидели: если таковой имеется, стоит перед ним повиниться – он обязательно оценит вашу смелость и великодушие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 августа для Скорпионов

На сегодняшний день не рекомендуется планировать серьезные дела – необходимой для их осуществления энергии все равно не хватит, поэтому разумнее всего заняться бытовыми хлопотами.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 августа для Стрельцов

Давать в долг в этот день можно только те суммы, с которыми вы готовы безболезненно расстаться: в противном случае лучше отказать в займе, разумеется, под благовидным предлогом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 августа для Козерогов

Звезды рекомендуют отказаться сегодня от активных действий – они окажутся пустой тратой времени и энергии, лучше посвятить день отдыху, который позволит восстановить силы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 августа для Водолеев

Лучшим отдыхом для представителей знака будет смена рода занятий – с умственного на физическое или обратно, от бездействия лучше оказаться – оно может надолго выбить из колеи.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 августа для Рыб

День благоприятен для общения с друзьями, особенно теми, по которым вы давно скучаете: встретиться вам вряд ли удастся, но наговориться по телефону можно будет вдоволь.

Читайте также: