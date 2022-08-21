Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно прислушаться к интуиции

День благоприятен для уединения – только наедине с собой можно будет прислушаться к своей интуиции и действовать в соответствии с ее подсказками.
Для активных действий время не подходит – энергия будет стремиться к нулю, поэтому имеет смысл ее поберечь и не тратить на решение вопросов, которые вполне могут подождать. Впрочем, безделье – тоже не выход из положения: желательно найти занятие, которые не отнимет силы, а, напротив, прибавит их – например, хобби.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 августа для Овнов
Как бы ни поджимали сроки заказа, при его выполнении не стоит торопиться – в противном случае можно все испортить: в результате клиент может отказаться принимать вашу работу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 августа для Тельцов
Нежелательно давать советы окружающим людям, особенно если они об этом не просят: такое – во всех отношениях навязчивое – поведение может привести к серьезным конфликтам.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 августа для Близнецов
Делами, запланированными на этот день, необходимо заниматься даже через силу – не стоит упускать обстоятельства, благоприятные для воплощения в жизнь именно этих – конкретных – проектов.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 августа для Раков
Ни в коем случае не стоит встревать в конфликты, особенно если они не имеют к вам никакого отношения: велик риск остаться виноватыми перед его участниками и с той, и с другой стороны.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 августа для Львов
Не лучший день для осуществления сложных проектов – если совсем не работать в понедельник нельзя, необходимо сосредоточиться на завершении давних и по какой-то причине незначительных дел.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 августа для Дев
Ответ на важный вопрос нужно искать в знаках, которые будет посылать Вселенная, и снах – в них "хозяином" является подсознание: главное, правильно истолковать и то и другое.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 августа для Весов
День благоприятен для объяснения с человеком, которого вы обидели: если таковой имеется, стоит перед ним повиниться – он обязательно оценит вашу смелость и великодушие.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 августа для Скорпионов
На сегодняшний день не рекомендуется планировать серьезные дела – необходимой для их осуществления энергии все равно не хватит, поэтому разумнее всего заняться бытовыми хлопотами.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 августа для Стрельцов
Давать в долг в этот день можно только те суммы, с которыми вы готовы безболезненно расстаться: в противном случае лучше отказать в займе, разумеется, под благовидным предлогом.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 августа для Козерогов
Звезды рекомендуют отказаться сегодня от активных действий – они окажутся пустой тратой времени и энергии, лучше посвятить день отдыху, который позволит восстановить силы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 августа для Водолеев
Лучшим отдыхом для представителей знака будет смена рода занятий – с умственного на физическое или обратно, от бездействия лучше оказаться – оно может надолго выбить из колеи.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 августа для Рыб
День благоприятен для общения с друзьями, особенно теми, по которым вы давно скучаете: встретиться вам вряд ли удастся, но наговориться по телефону можно будет вдоволь.
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