Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда слова приобретут особую силу

День, когда особую силу приобретают слова: с их помощью можно убедить в своей правоте даже самого несговорчивого оппонента.
Но у этого дара, который получит каждый из нас, будет и оборотная сторона – необходимо осторожно обращаться со словами, поскольку легко – совершенно того не желая – обидеть своего собеседника. Ну, а если дойдет до ссор с взаимными оскорблениями, восстановиться отношения будет сложно, а в особо тяжелых случаях и невозможно: важно помнить об этом, прежде чем вступать в конфликт.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 августа для Овнов
Если кто-то из окружающих попросит вас о помощи, не отказывайте: скорее всего, высшие силы решат провериь вас на способность сострадать – ваше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие – наказано.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 августа для Тельцов
Даже находясь в состоянии крайнего раздражения, воздержитесь от того, чтобы желать кому-либо зла – помните, оно, в конечном итоге, обернется против вас, так что не стоит создавать себе проблемы.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 августа для Близнецов
Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 августа для Раков
Возможно, сегодня вам покажется, что профессиональная цель, которую вы перед собой поставили, недостижима: это не так, поэтому не идите на поводу у обстоятельств, верьте в себе и свою мечту.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 августа для Львов
Добиться успеха смогут только те, кто будет держать все свои дела – как профессионального или бытового, так и личного свойства – под контролем, пустив их на самотек, рискуете потерпеть неудачу.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 августа для Дев
Мощный поток энергии, который вы ощутите в этот день, необходимо направить в мирное русло – желательно на воплощение в жизнь трудоемких дел, которые давно ждут своего часа.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 августа для Весов
День благоприятен для любых начинаний, но особенно удачными окажутся те, которыми вы занимаетесь с удовольствием – работа через силу отнимет гораздо больше сил и времени, чем уходит на такое занятие обычно.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 августа для Скорпионов
Доброжелательность по отношению к окружающим будет творить настоящие чудеса: если говорить всем только добрые слова, даже самые недобрые люди раскроются к неожиданной – благостной – стороны.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 августа для Стрельцов
Окружающие будут охотно давать вам советы, но не к каждому мнению, которое вы сегодня услышите, нужно прислушиваться – лучшим советчиком для вас станет ваш внутренний голос.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 августа для Козерогов
День одинаково удачен для любых финансовых операций: можно заключать сделки, подписывать договора и просить начальство о повышении заработной платы – оно ответит долгожданным согласием.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 августа для Водолеев
Те представители вашего знака, кто сможет с выигрышной стороны презентовать себя перед начальством, получат шанс продвинуться по карьерной лестнице, получив должность, о которой давно мечтали.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 августа для Рыб
Встреча с давнишним другом – например, одноклассником или однокурсником – скорее всего, станет не только приятной, но и полезной: будьте готовы к резкому повороту в судьбе.
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