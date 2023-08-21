Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, когда слова приобретут особую силу

День, когда особую силу приобретают слова: с их помощью можно убедить в своей правоте даже самого несговорчивого оппонента.

Но у этого дара, который получит каждый из нас, будет и оборотная сторона – необходимо осторожно обращаться со словами, поскольку легко – совершенно того не желая – обидеть своего собеседника. Ну, а если дойдет до ссор с взаимными оскорблениями, восстановиться отношения будет сложно, а в особо тяжелых случаях и невозможно: важно помнить об этом, прежде чем вступать в конфликт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 августа для Овнов

Если кто-то из окружающих попросит вас о помощи, не отказывайте: скорее всего, высшие силы решат провериь вас на способность сострадать – ваше сочувствие будет вознаграждено, а равнодушие – наказано.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 августа для Тельцов

Даже находясь в состоянии крайнего раздражения, воздержитесь от того, чтобы желать кому-либо зла – помните, оно, в конечном итоге, обернется против вас, так что не стоит создавать себе проблемы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 августа для Близнецов

Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 августа для Раков

Возможно, сегодня вам покажется, что профессиональная цель, которую вы перед собой поставили, недостижима: это не так, поэтому не идите на поводу у обстоятельств, верьте в себе и свою мечту.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 августа для Львов

Добиться успеха смогут только те, кто будет держать все свои дела – как профессионального или бытового, так и личного свойства – под контролем, пустив их на самотек, рискуете потерпеть неудачу.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 августа для Дев

Мощный поток энергии, который вы ощутите в этот день, необходимо направить в мирное русло – желательно на воплощение в жизнь трудоемких дел, которые давно ждут своего часа.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 августа для Весов

День благоприятен для любых начинаний, но особенно удачными окажутся те, которыми вы занимаетесь с удовольствием – работа через силу отнимет гораздо больше сил и времени, чем уходит на такое занятие обычно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 августа для Скорпионов

Доброжелательность по отношению к окружающим будет творить настоящие чудеса: если говорить всем только добрые слова, даже самые недобрые люди раскроются к неожиданной – благостной – стороны.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 августа для Стрельцов

Окружающие будут охотно давать вам советы, но не к каждому мнению, которое вы сегодня услышите, нужно прислушиваться – лучшим советчиком для вас станет ваш внутренний голос.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 августа для Козерогов

День одинаково удачен для любых финансовых операций: можно заключать сделки, подписывать договора и просить начальство о повышении заработной платы – оно ответит долгожданным согласием.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 августа для Водолеев

Те представители вашего знака, кто сможет с выигрышной стороны презентовать себя перед начальством, получат шанс продвинуться по карьерной лестнице, получив должность, о которой давно мечтали.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 августа для Рыб

Встреча с давнишним другом – например, одноклассником или однокурсником – скорее всего, станет не только приятной, но и полезной: будьте готовы к резкому повороту в судьбе.

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