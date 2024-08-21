Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: день, который лучше провести дома

Не самый легкий день лунного календаря, когда в полной безопасности мы можем почувствовать себя только в пределах своего дома.

Если у человека нет возможности провести его в родных стенах, нужно постараться максимально сократить время пребывания во враждебной – во всяком случае, в это время – среде. Нежелательно задерживаться на работе, ходитть в безлюдных мечтах в темное время суток, когда «силы зла властвуют безраздельно».

Овен

Не торопитесь воплощать в жизнь идеи, которые навяжет вам начальство – скорее всего, в течение д оно передумает и отзовет свои распоряжения обратно, а вам придется выполнять новое задание, делая двойную работу. .

Телец

Постарайтесь не давать другим советы, которым не готовы следовать сами: во-первых, это не этично, а во-вторых, если их последствия окажутся неудачными, виноватыми окажетесь именно вы.

Близнецы

Деловые переговоры – и, особенно, заключение сделок – стоит перенести на более благоприятный день: велика вероятность того, что вы не только не достигнете консенсуса, но и всерьез поссоритесь.

Рак

Откажитесь от общения с неприятными вам – токсичными – людьми: их нужно избегать, а в этот день – особенно: энергетическую дыру, которую вы в результате получите, придется «заштопывать» довольно долго.

Лев

Избегайте новых знакомств, особенно с людьми, от которых поступят предложения о взаимовыгодном сотрудничестве: в лучшем случае вы получите разочарование, в худшем – убытки.

Дева

Сегодня звезды советуют вам не брать в руки наличные деньги, поскольку это считается плохой приметой – разумеется, это не значит, что нельзя ничего покупать: для этого существуют другие – цифровые – способы.

Весы

Пресекайте любые попытки резко командовать вами и указывать вам, что и как делать, даже если они будут исходить от непосредственного руководства – любые пожелания должны быть высказаны корректно.

Скорпион

Как известно, риск – благородное дело, и сегодня вам удастся убедиться в этой поговорке на собственном опыте: главное, предпринимая решительные действия, все-таки представлять их конечный итог.

Стрелец

Сегодня можно приниматься за любое – даже очень сложное – дело: удача будет на вашей стороне, и вы сможете с ним справиться, особенно если не начнете сомневаться в своих силах.

Козерог

День благоприятен для любых переговоров – как делового, так и личного свойства: собеседники легко пойдут навстречу и поддержать любые ваши предложения – даже те, которых вчера и слышать не хотели.

Водолей

Креативные идеи будут приходить вам в голову в таком количестве, что только успевай записывать – причем, применить их можно будет даже в самых далеких от творчества областях.

Рыбы

Как бы ни выводили вас из терпения близкие люди, необходимо держать себя в руках и, по возможности, не реагировать на их слова и поступки – ссора, которая может за этим последовать, вам сейчас не нужна.

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