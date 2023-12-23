Гороскоп на 24 декабря для всех знаков Зодиака: день доброты и сострадания

Основой нынешнего дня – и это весьма символично для рождественского сочельника – является доброта, милосердие и сострадание.

Делая добро другим, помогая нуждающимся, люди получат соответствующий бумеранг в ответ. Главное – совершать такие вещи не по указке, а от чистого сердца, только в таком случае они будут засчитаны высшими силами.

Овен

Не бойтесь сочувствовать людям, которые – на ваш взгляд – будут в этом нуждаться: такое отношение станут свидетельством вашей моральной силы, искренности и отзывчивости.

Телец

Вспышки гнева, которым вы будете подвержены в этот день, могут не только осложнить ваши отношения с окружающими вас людьми, но негативно повлиять на вашем собственном здоровье.

Близнецы

Прилив сил, который вы сегодня почувствуете, лучше всего потратить на активный отдых: если – по причине теплой погоды – не будет возможности заняться зимними видами спорта, хотя бы прогуляйтесь быстрым шагом.

Рак

Почувствовав, что на вас накатывает жалость к себе, вспомните о тех, кому – по объективным причинам – гораздо хуже, чем вам: оказав им посильную помощь, вы ощутите, как с вашей души свалится огромная тяжесть.

Лев

Не стоит передавать другим людям слухи о ваших общих знакомых и, уж тем более, не сплетничать самим – ваши слова обязательно передадут тем, кого они касаются, а вы наживете себе врага в их лице.

Дева

Делать якобы добрые дела из корыстных побуждений нежелательно в любой день, но сегодня – особенно: все равно вам не удастся обмануть ни других, ни, тем более, себя – лучше честно признаться в том, что ищете выгоду.

Весы

Сегодня вы – неожиданно для себя – поймете, почему разладились ваши отношения с близким человеком: скорее всего, вы совершили ошибку, которую еще не поздно исправить – не упустите этот шанс.

Скорпион

Кто-то из друзей может попросить вас о помощи, которая будет заключаться в необходимости внимательно выслушать и дать дельный совет – сделайте то, о чем вас просят, это ведь совсем несложно.

Стрелец

Доля самокритики не помешает даже такому самоуверенному человеку как вы, вот только не стоит заходить в этом процессе слишком далеко: вполне достаточно признать ошибку и сделать из нее выводы.

Козерог

Вашему практичному и – уж извините! – прагматичному знаку трудно бывает оторваться от земли к высотам духа, но сегодня прекрасный повод сделать это – в канун Рождества о материальном моно забыть.

Водолей

Помириться с близким человеком поможет подарок, который логично сделать на праздник – возможно, скромный, но обязательно подобранный конкретно для него, с учетом его симпатий, увлечений и предпочтений.

Рыбы

К раздражительности со стороны близких людей сегодня нужно отнестись с пониманием, поскольку она продиктована не их внутренним состоянием, а влиянием Луны, а, значит, скоро пройдет.

Читайте также: