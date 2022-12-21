Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого обижать

День, когда нельзя никого обижать – ни делом, ни словом, ни даже взглядом: бумеранг не заставит себя долго ждать.

Настроения, которые царят в этот день в отношениях между людьми, спокойные и благодушные, и нарушать их – себе дороже. Если человек не уверен в том, что не нарушит гармонию окружающего мира, максимум времени ему нужно провести наедине с самим собой. Неожиданную, но засуженную прибыль, вероятную сегодня, желательно хотя бы частично пустить на доброе дело.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 декабря для Овнов

День благоприятен для контактов с деловыми и бизнес-партнерами: велика вероятность того, что удастся подписать выгодное соглашение или контракт, на которые вы уже успели махнуть рукой.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 декабря для Тельцов

Свободное от работы время звезды рекомендуют вам посвятить общению с близкими людьми – особенно с теми, с кем вы давно не виделись и не разговаривали: такой контакт будет полезен и им, и вам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 декабря для Близнецов

Любые сделки и соглашения, которые вы решит заключить или подписать в этот день, должны быть хорошо продуманы и тщательно подготовлены – в противном случае велика вероятность мелкой, но очень досадной ошибки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 декабря для Раков

Чем меньше вы сегодня будете общаться со своими коллегами, тем лучше, иначе вы можете оказаться втянутыми в "битву" за чужие карьерные интересы – зачем вам тратить на нее свое время и силы?

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 декабря для Львов

Не позволяйте негативно настроенным по отношению к вам людям вывести вас на проявление эмоций: отшутившись или рассмеявшись им в лицо, вы выбьете у них из рук оружие против вас, и они окажутся бессильными.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 декабря для Дев

Поддержку – прежде всего моральную, которая понадобится вам в этот день, звезды советуют искать у друзей: так уж получилось, что они в курсе сложившейся ситуации, а значит, посоветуют, что и как нужно делать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 декабря для Весов

Даже если вам покажется, что отношения с близким человеком себя исчерпали, не спешите из них выходить: помните, что разрушить всегда легче, чем создать, и впоследствии вы можете пожалеть о своем решении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 декабря для Скорпионов

Представителям вашего знака может показаться, что они бессильны перед обстоятельствами, в которых оказались: на самом деле это не так, но правильное решение удастся принять только в спокойном состоянии духа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 декабря для Стрельцов

Главное для вас сегодня – ощущение того, что у вас есть надежный тыл, и люди, которые поддержат в любой ситуации, поэтому не пожалейте времени на общение с друзьями и родственниками.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на д22 декабря ля Козерогов

Старайтесь удерживать себя в оптимистическом состоянии духа, даже если это придется делать насильно: улыбка, даже будучи "приклеенной" к лицу, благоприятным образом отражается на настроении и, как следствие, жизни.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 декабря для Водолеев

Не стоит торопиться с принятием неожиданного – очень выгодного – предложения: этот совет не означает, что речь идет о подвохе, просто возьмите время на раздумье – оно поможет вам оценить его со всех сторон.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 декабря для Рыб

Время благоприятно для покупки любых вещей, но особенно рекомендуется обратить внимание на крупную бытовую технику и недвижимость, но помните, что условия сделки должны исключить любые риски.

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