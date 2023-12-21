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Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание близким

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание близким

Гороскоп на 22 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День благоприятен для новых начинаний во всех сферах нашей жизни и деятельности. 

А вот проекты, которые были начаты ранее, но по какой-то причине так и не закончены, пока лучше отложить – они займут очень много времени, но при этом довести их до ума, скорее всего, так и не удастся. Важно также уделить хотя бы немного времени своим близким – любимым, родственникам и друзьям. 

Овен 

Полученные в этот день деньги – зарплату или гонорары – не стоит тратить сразу же, даже если речь идет о подарках: скоропалительные покупки, скорее всего окажутся неудачными, поэтому выбирать их нужно осмотрительно. 

Телец 

Добиться успеха смогут только те, кто заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать, в противном случае придется отвлекаться то на одно, то на другое занятие, оставляя без внимания основную работу. 

Близнецы 

Энергии дня благоприятны для наведения порядка в доме, что особенно актуально в преддверии праздников: не воспринимайте это занятие как повинность – попробуйте получить от него удовольствие. 

Рак 

Не отталкивайте человека, который придет к вам, как говорится, с повинной: как бы ни был отвратителен его поступок, он, судя по всему, осознал, что был не прав, и совершенно искренне хочет помириться. 

Лев 

Несмотря на то, что на календаре будний день, можно и нужно заниматься домашними делами, но – с одним условием: выбирайте те, что являются для вас любимыми – они и сегодня повысят вам настроение. 

Дева 

Слоган «Цель оправдывает средства» не стоит считать руководством к действию в этот – впрочем, как и в любой другой – день: возможно, вы и получите то, чего хотите, но впоследствии пожалеете об этом 

Весы 

Помощь, за которой могут сегодня обратиться к вам окружающие, скорее всего, будет не материального, а морального свойства: просто поговорите с человеком, который в ней нуждается, или дайте ему добрый совет. 

Скорпион 

Нынешний день желательно посвятить добрым делам – они актуальны всегда, но накануне Рождества – особенно, к тому же любая благотворительность нынешнего дня вернется к вам бумерангом. 

Стрелец 

Можно – и нужно – общаться с начальством, убеждая его в целесообразности новой идеи, которая придет вам в голову: оно не только одобрит ее, но и, что особенно приятно, задумается о повышении вашей зарплаты. 

Козерог 

Высокий коэффициент полезной деятельности, который будет сопутствовать вам сегодня, позволит переделать такое количество дел, на которые у вас в другое время уходила неделя – нужно выбрать самые важные. 

Водолей 

Не стоит проявлять героизм, пытаясь вытянуть рабочую нагрузку, которая вам не по силам: почувствовав, что устали, обратитесь за помощью к коллегам – они охотно вам ее окажут. 

Рыбы 

Звезды рекомендуют посвятить день близким людям: даже будучи занятыми на работе, постарайтесь найти время, чтобы навестить их – побеседовать, спросить совета, вспомнить былые – приятные – времена. 

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