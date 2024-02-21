Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и профессиональной деятельности.

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и профессиональной деятельности.

Каждому из нас рекомендуется выбрать, что для него является самым главным, и работать в этом направлении. Особенно успешными будут занятия творчеством – велика вероятность создания настоящих шедевров.

Овен

В отношениях с близкими велика вероятность обид и, как следствие, ссор, поэтому нежелательно не только вспоминать былые конфликты, но и вообще тесно общаться – это может привести к непредсказуемым последствиям.

Телец

День, когда трудно избавить от воспоминаний, которые повествуют о былых событиях и людях, которые в них участвовали: воспользуйтесь ощущением дежавю для того, чтобы понять, в чем в то время состояла ваша ошибка.

Близнецы

Не самый благоприятный день для начала работы над новым проектом, а вот завершать ранее начатые дела и подтягивать "хвосты" можно и нужно – без закрытия профессиональных "счетов" движение вперед невозможно.

Рак

События прошлого, связанные с тягостными воспоминаниями, изрядно вам надоели, поэтому возможность избавиться от них, которая представится в этот день, не может вас не порадовать.

Лев

Лучшее средство от плохого настроение, которое может преследовать вас с самого утра, - любимое занятие: несмотря на занятость, постарайтесь выкроить для него хоть немного времени.

Дева

Будьте внимательны к знакам, которые могут буквально преследовать вам в этот день: скорее всего, таким образом вас предупредят о возможных серьезных жизненных переменах.

Весы

Любой сегодняшний спор станет не процессом, в котором рождается истина, а пустой тратой времени: доказать свою правоту вам все равно не удастся, а бесцельность разговора испортит настроение.

Скорпион

Велика вероятность того, что некогда любимый человек именно сегодня – телефонным звонком или еще каким-то способом – напомнит вам о себе: не стоит обольщаться на этот счет – два раза войти в одну реку вам не удастся.

Стрелец

Не стоит обращать внимания на козни коллег-конкурентов, которые – в силу отнюдь не белой зависти – могут сегодня активизироваться: проигнорировав его слова и действия, вы обезопасите себя от их негативной энергетики.

Козерог

Приготовьтесь к тому, что новый проект, который вам могут предложить в это время, потребует много усилий и внимания, но результат, которого вам удастся достичь, будет того стоить.

Водолей

Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещается, заходить слишком далеко в этом смысле все-таки не следует, покупки простого лотерейного билета будет вполне достаточно.

Рыбы

Наверняка вас расстроит непорядочное поведение человека, которому вы привыкли доверять, но это будет означать одно: его миссия в вашей жизни закончена – лучше отпустить его на все четыре стороны.

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