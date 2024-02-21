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Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать

Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать

Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и профессиональной деятельности. 

День благоприятен для активных и энергичных действий в любых сферах жизни и профессиональной деятельности. 

Каждому из нас рекомендуется выбрать, что для него является самым главным, и работать в этом направлении. Особенно успешными будут занятия творчеством – велика вероятность создания настоящих шедевров.

Овен 

В отношениях с близкими велика вероятность обид и, как следствие, ссор, поэтому нежелательно не только вспоминать былые конфликты, но и вообще тесно общаться – это может привести к непредсказуемым последствиям. 

Телец 

День, когда трудно избавить от воспоминаний, которые повествуют о былых событиях и людях, которые в них участвовали: воспользуйтесь ощущением дежавю для того, чтобы понять, в чем в то время состояла ваша ошибка. 

Близнецы 

Не самый благоприятный день для начала работы над новым проектом, а вот завершать ранее начатые дела и подтягивать "хвосты" можно и нужно – без закрытия профессиональных "счетов" движение вперед невозможно. 

Рак 

События прошлого, связанные с тягостными воспоминаниями, изрядно вам надоели, поэтому возможность избавиться от них, которая представится в этот день, не может вас не порадовать. 

Лев 

Лучшее средство от плохого настроение, которое может преследовать вас с самого утра, - любимое занятие: несмотря на занятость, постарайтесь выкроить для него хоть немного времени. 

Дева 

Будьте внимательны к знакам, которые могут буквально преследовать вам в этот день: скорее всего, таким образом вас предупредят о возможных серьезных жизненных переменах. 

Весы 

Любой сегодняшний спор станет не процессом, в котором рождается истина, а пустой тратой времени: доказать свою правоту вам все равно не удастся, а бесцельность разговора испортит настроение. 

Скорпион 

Велика вероятность того, что некогда любимый человек именно сегодня – телефонным звонком или еще каким-то способом – напомнит вам о себе: не стоит обольщаться на этот счет – два раза войти в одну реку вам не удастся. 

Стрелец 

Не стоит обращать внимания на козни коллег-конкурентов, которые – в силу отнюдь не белой зависти – могут сегодня активизироваться: проигнорировав его слова и действия, вы обезопасите себя от их негативной энергетики. 

Козерог 

Приготовьтесь к тому, что новый проект, который вам могут предложить в это время, потребует много усилий и внимания, но результат, которого вам удастся достичь, будет того стоить. 

Водолей 

Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещается, заходить слишком далеко в этом смысле все-таки не следует, покупки простого лотерейного билета будет вполне достаточно. 

Рыбы 

Наверняка вас расстроит непорядочное поведение человека, которому вы привыкли доверять, но это будет означать одно: его миссия в вашей жизни закончена – лучше отпустить его на все четыре стороны. 

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