Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака: день, который даст надежду

Нынешние лунные сутки дают надежду – после беспросветных дней Гекаты в это время на небе впервые можно увидеть тонкий лунный серпик.
Его появление символично – оно означает, что все, что было сделано ранее, принесет первые результаты – как в профессиональных делах, так и в личных отношениях. В работе приветствуются такие качества, как упорство в достижении целей, активность, энергичность, энтузиазм и последовательность, в личной жизни – умение не останавливаться на полпути.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 февраля для Овнов
Не позволяйте никому расхолаживать вас, сбивая с курса на активные действия и лишая энтузиазма: если вы сохраните "боевой" настрой, за день вам удастся сделать то, на что раньше уходила неделя.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 февраля для Тельцов
Не позволяйте себе высказываний, которые даже теоретически могут обидеть кого-то из ваших собеседников, в противном случае восстановить испортившиеся отношения будет сложно, а то и вовсе невозможно.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 февраля для Близнецов
Вашим девизом сегодня должна стать народная мудрость о пользе раннего подъема: запланировав все важные дела на первую половину дня, вы все сделаете очень быстро и максимально результативно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 февраля для Раков
Не стоит прятать эмоции – будучи загнанными глубоко внутрь, они могут стать причиной серьезной депрессии: покажите окружающим, что вы тоже можете быть чем-то недовольны – это будет полезно и для вас, и для них.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 февраля для Львов
Для вспышки раздражения вам сегодня будет достаточно малейшего повода, и вы рискуете вспыхнуть, как спичка: результатом такого поведения может оказаться непредсказуемым, поэтому желательно держать себя в руках.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 февраля для Дев
Искушение припомнить окружающим все их грехи будет велико, но, прежде чем пуститься во все тяжкие, подумайте о том, готовы ли вы выслушать ответные претензии – скорее всего, вы этого не захотите.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 февраля для Весов
При малейшей возможности овладеть новыми знаниями или умениями, поспешите их получить: в ближайшее время они вам понадобятся в жизни или работе, и вы поблагодарите себя за предусмотрительность.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 февраля для Скорпионов
Решив подколоть кого-то из друзей или близких, подумайте, не обидите ли вы его: возможно, шутка, которая кажется лично вам совершенно безобидной, произведет на них ужасное впечатление.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 февраля для Стрельцов
Если вы сегодня захотите быть счастливыми, никто не сможет вам в этом помешать: не обращайте внимания на провокации недоброжелателей, тогда "стрелы", которые они решат послать вам, тут же вернуться обратно.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 февраля для Козерогов
Энергия, которой сегодня обеспечат вас звезды, должна быть направлена только на созидательные процессы – от разрушения, даже если речь идет об отношениях, сегодня необходимо отказаться.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 февраля для Водолеев
Не стоит и пытаться доказать свою правоту тем, кто в ней сомневается: во-первых, в этом нет смысла – вам все равно не удастся достичь поставленной цели, а во-вторых, зачем тратить на это занятие время и силы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 февраля для Рыб
День благоприятен для изучения документов, которые вам необходимо будет подписать в ближайшее время: только проштудировав их самым внимательным образом, вы можете спокойно ставить под ними свою визу.
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