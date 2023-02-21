Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака: день, который даст надежду

Нынешние лунные сутки дают надежду – после беспросветных дней Гекаты в это время на небе впервые можно увидеть тонкий лунный серпик.

Его появление символично – оно означает, что все, что было сделано ранее, принесет первые результаты – как в профессиональных делах, так и в личных отношениях. В работе приветствуются такие качества, как упорство в достижении целей, активность, энергичность, энтузиазм и последовательность, в личной жизни – умение не останавливаться на полпути.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 февраля для Овнов

Не позволяйте никому расхолаживать вас, сбивая с курса на активные действия и лишая энтузиазма: если вы сохраните "боевой" настрой, за день вам удастся сделать то, на что раньше уходила неделя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 февраля для Тельцов

Не позволяйте себе высказываний, которые даже теоретически могут обидеть кого-то из ваших собеседников, в противном случае восстановить испортившиеся отношения будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 февраля для Близнецов

Вашим девизом сегодня должна стать народная мудрость о пользе раннего подъема: запланировав все важные дела на первую половину дня, вы все сделаете очень быстро и максимально результативно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 февраля для Раков

Не стоит прятать эмоции – будучи загнанными глубоко внутрь, они могут стать причиной серьезной депрессии: покажите окружающим, что вы тоже можете быть чем-то недовольны – это будет полезно и для вас, и для них.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 февраля для Львов

Для вспышки раздражения вам сегодня будет достаточно малейшего повода, и вы рискуете вспыхнуть, как спичка: результатом такого поведения может оказаться непредсказуемым, поэтому желательно держать себя в руках.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 февраля для Дев

Искушение припомнить окружающим все их грехи будет велико, но, прежде чем пуститься во все тяжкие, подумайте о том, готовы ли вы выслушать ответные претензии – скорее всего, вы этого не захотите.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 февраля для Весов

При малейшей возможности овладеть новыми знаниями или умениями, поспешите их получить: в ближайшее время они вам понадобятся в жизни или работе, и вы поблагодарите себя за предусмотрительность.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 февраля для Скорпионов

Решив подколоть кого-то из друзей или близких, подумайте, не обидите ли вы его: возможно, шутка, которая кажется лично вам совершенно безобидной, произведет на них ужасное впечатление.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 февраля для Стрельцов

Если вы сегодня захотите быть счастливыми, никто не сможет вам в этом помешать: не обращайте внимания на провокации недоброжелателей, тогда "стрелы", которые они решат послать вам, тут же вернуться обратно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 февраля для Козерогов

Энергия, которой сегодня обеспечат вас звезды, должна быть направлена только на созидательные процессы – от разрушения, даже если речь идет об отношениях, сегодня необходимо отказаться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 февраля для Водолеев

Не стоит и пытаться доказать свою правоту тем, кто в ней сомневается: во-первых, в этом нет смысла – вам все равно не удастся достичь поставленной цели, а во-вторых, зачем тратить на это занятие время и силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 февраля для Рыб

День благоприятен для изучения документов, которые вам необходимо будет подписать в ближайшее время: только проштудировав их самым внимательным образом, вы можете спокойно ставить под ними свою визу.

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