Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день, когда люди станут чересчур чувствительными

Гороскоп на 22 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Важно помнить и о том, что ситуации, которые будут складываться в это время, окажутся спровоцированными повышенной эмоциональностью и продиктованы влиянием на человеческую психику влиянием Луны: даже люди с устойчивой психикой станут чересчур чувствительными, впечатлительными, сентиментальными и слезливыми — держать себя в руках и контролировать свои чувства станет сложно как никогда, но, тем не менее, важно и необходимо.

Овен

Представителям вашего знака, которые могут почувствовать несвойственную им нерешительность, звезды советуют не бояться и громко заявить о свои претензиях — как начальству или коллегам, так и близким им людям.

Телец

Поскольку раздражительность накапливается у предстателей вашего знака постепенно — день ото дня, а сегодня, похоже, готова вырваться наружу, особенно важно — чтобы не наломать дров — держать себя в руках.

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Близнецы

С проблемой, которая даст о себе знать нынешним утром, необходимо дожить до обеда — к этому времени она значительно уменьшится в размерах и станет настолько незначительной, что глупо будет из-за нее переживать.

Рак

Умение видеть хорошее в любом происходящем с вами событии важно всегда но в этот день — особенно: оно не только успокоит, но улучшит качество жизни — позитивное мышление сыграет свою — значительную — роль.

Лев

Фантазия в этот день может разыграться так, что вам впору будет писать остросюжетный роман — главное, не забыть тщательно задокументировать все его «сюжетные ходы», в будущем они могут вам пригодиться.

Дева

День благоприятен для того, чтобы «сказку сделать былью»: мысли в это время будут обладать способностью к материализации, поэтому можно превратить в реальность любую — даже самую смелую — мечту.

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Весы

Не стоит покорно отвечать согласием на любую просьбу, с которой могут обратиться я к вам окружающие: если не хотите, чтобы вам в результате6 сели на голову, никогда не поздно научиться говорить «нет».

Скорпион

С негативными эмоциями, которые может принести нынешний день, необходимо бороться при помощи физической активности — например, занятий спортом или хозяйственных хлопот: в доме всегда есть чем заняться.

Стрелец

«Лечить» депрессию, которая может нахлынуть в этот день, рекомендуется искусством: ничто так хорошо не поднимает настроение как классическая музыка или шедевры мировой живописи, выставленные в музеях.

Козерог

На работе — даже на дистанционке — выдумать сегодня пороха не удастся, поэтому стоит подумать о том, как провести день: лучше всего уделить внимание семье, особенно детям и родственникам старшего возраста.

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Водолей

Не позволяйте никому указывать вам, как жить: с одной стороны, это значительно занижает самооценку, а с другой, у людей, которые относятся к вам без должного уважения, это может войти в привычку.

Рыбы

За советом обратитесь к кому-то из старших родственников — они смогут посмотреть на ситуацию не только с позиций здравого смысла и высоты жизненного опыта, но и по причине доброжелательного к вам отношения.

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