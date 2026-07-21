Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными

Бабочка на цветах лаванды / © Credits

Реклама

Существует вероятность неудач — как в профессиональной, так и в личной жизни, риск финансовых потерь, напрасных трат и ссор с близкими и любимыми людьми.

Лучшее, что можно сделать сегодня, — это максимально снизить активность и переждать потенциально опасное время в тишине и покое. Астрологи призывают нас остаться дома и сократить общение с другими — особенно неприятными нам — людьми.

Овен

Напряжение, которое представители вашего знака могут — под влиянием лунных энергий дня — почувствовать с самого утра, нужно «сбить», уделив время любимому занятию: хобби примирит вас с действительностью

Реклама

Телец

Цель любых провокаций, направленных против вас, вытянуть максимум позитивной энергии, необходимой для жизни и работы — не стоит эмоционально реагировать на выходки злобных троллей.

Близнецы

От повышенной тревожности, которая будет одолевать вас в течение всего дня, необходимо избавляться, настраивая себя на позитив, — только так можно будет вернуть и, как следствие, сохранить доброе расположение духа.

Рак

Запланированными на сегодняшний день делами лучше заниматься в одиночестве — так никто не сможет помешать вам в работе, отвлекая разговорами, и вы сможете довести начатые дела до логического конца.

Лев

Физическому труду в этот день лучше предпочесть умственный: легко удастся осуществить все то, что раньше казалось вам невыполнимым занятием, а потому только и делали, откладывали его на потом.

Реклама

Дева

Настроение с самого утра могут испортить сны, которые вы увидите нынешней ночью: поскольку на этот раз они не будут предвещать ничего — ни хорошего, ни плохого, можно не принимать их близко к сердцу.

Весы

Необходимо тщательно избегать любых конфликтов, даже если будет казаться, что без них не обойтись, иначе даже вы — с присущими вам дипломатическими талантами — не сможете выбраться из них без потерь.

Скорпион

Прекрасный способ избежать любых негативных проявлений этого дня — загрузить себя работой так, чтобы и вверх взглянуть возможности не было: в таком случае вы даже не заметите, как быстро пролетит время.

Стрелец

Не стоит обсуждать свою личную жизнь с малознакомыми людьми и, уж тем более, доверять им свои тайны и секреты: в ближайшее время это — вполне предсказуемо — может привести к негативным последствиям.

Реклама

Козерог

Сегодня несмотря на будний день важно заняться хозяйственными делами: в последнее время — впрочем, как всегда — у вас в приоритете решение профессиональных вопросов, а дом вы умудрились серьезно запустить.

Водолей

Любая ссора, которая может произойти в этот день, будет иметь серьезные последствия: если вы не хотите поругаться с близким человеком из-за ерунды, постарайтесь воздержаться от бессмысленных конфликтов.

Рыбы

Не стоит винить себя в том, что — на ваш взгляд — вы поступили неправильно, какой бы сферы жизни ни касалась ваша ошибка: в конце концов, серьезных последствий не предвидится, а право на ошибку имеет каждый.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров