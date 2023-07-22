Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно плыть по течению

День, энергетика которого спокойна и нетороплива: от нее не стоит ждать резких подъемов, зато и падений, к счастью, не предвидится.

Звезды рекомендуют плыть по течению, не делая резких движений и не пытаясь сопротивляться, тем более, что сделать это все равно не удастся. Нежелательно отправляться в поездки – препятствий на пути может возникнуть столько, что захочется вернуться обратно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 июля для Овнов

Категоричность в суждениях, которая свойственна представителям вашего знака Зодиака, сегодня может вызвать законное возмущение человека, которому вы решите сделать замечание, так что лучше отказаться от нее.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 июля для Тельцов

Несмотря на выходной день, от пустопорожних разговоров с друзьями и родственниками все-таки лучше отказаться – они отнимут у вас энергию, которую нужно потратить на более полезные занятия – например, хобби.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 июля для Близнецов

Звезды рекомендуют вам сегодня меньше говорить и больше слушать: так вы сможете не выдать собственные секреты и узнать полезную информацию от более болтливых собеседников.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 июля для Раков

Ссора с близким человеком негативным образом скажется на ваших отношениях, поэтому старайтесь избегать разногласий – любые вопросы и разногласия старайтесь решать мирным путем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 июля для Львов

Даже если вы намеревались провести нынешний день, занимаясь спортом, откажитесь от активных действий – ничего, кроме утомления они вам не дадут, лучше почитайте или посмотрите сериалы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 июля для Дев

День благоприятен для того, чтобы расставить точки над «и» в отношениях с любимым человеком: интуиция подскажет вам, стоит их продолжать, или лучше завершить, пока они не вошли в критическую стадию.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 июля для Весов

Все, что произойдет в этот день, не станет случайным: любое событие будет предопределено предыдущей жизнь и поступками, которые вы в то время совершили, поэтому не удивляйтесь, а делайте выводы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 июля для Скорпионов

Велика вероятность того, что кто-то из друзей или близких обратиться к вам сегодня за помощью, которая будет состоять в том, чтобы внимательно выслушать человека и, по возможности, дать ему дельный совет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 июля для Стрельцов

Хотите отдохнуть душой – отправляйтесь на природу: если нет возможности уехать на дачу, сходите хотя бы в ближайший парк – такая прогулка настроит вас на оптимистичный лад и примирит с действительностью.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 июля для Козерогов

Хрупкое душевное равновесие, которое будет сопровождать вас с самого утра, очень легко нарушить, поэтому постарайтесь не общаться с неприятными вам людьми – от внутренней гармонии не останется и следа.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 июля для Водолеев

К информации, которая сегодня будет поступать из самых разных источников, необходимо отнестись с максимальным вниманием – в ближайшее время она вам понадобится.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 июля для Рыб

Постарайтесь посвятить нынешний день – или хотя бы значительную его часть – общению с родными и близкими людьми: вы не только выполните свой долг, но и получите заряд душевного тепла.

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