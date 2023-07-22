Гороскоп на 22 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно плыть по течению

День, энергетика которого спокойна и нетороплива: от нее не стоит ждать резких подъемов, зато и падений, к счастью, не предвидится.
Звезды рекомендуют плыть по течению, не делая резких движений и не пытаясь сопротивляться, тем более, что сделать это все равно не удастся. Нежелательно отправляться в поездки – препятствий на пути может возникнуть столько, что захочется вернуться обратно.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 июля для Овнов
Категоричность в суждениях, которая свойственна представителям вашего знака Зодиака, сегодня может вызвать законное возмущение человека, которому вы решите сделать замечание, так что лучше отказаться от нее.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 июля для Тельцов
Несмотря на выходной день, от пустопорожних разговоров с друзьями и родственниками все-таки лучше отказаться – они отнимут у вас энергию, которую нужно потратить на более полезные занятия – например, хобби.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 июля для Близнецов
Звезды рекомендуют вам сегодня меньше говорить и больше слушать: так вы сможете не выдать собственные секреты и узнать полезную информацию от более болтливых собеседников.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 июля для Раков
Ссора с близким человеком негативным образом скажется на ваших отношениях, поэтому старайтесь избегать разногласий – любые вопросы и разногласия старайтесь решать мирным путем.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 июля для Львов
Даже если вы намеревались провести нынешний день, занимаясь спортом, откажитесь от активных действий – ничего, кроме утомления они вам не дадут, лучше почитайте или посмотрите сериалы.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 июля для Дев
День благоприятен для того, чтобы расставить точки над «и» в отношениях с любимым человеком: интуиция подскажет вам, стоит их продолжать, или лучше завершить, пока они не вошли в критическую стадию.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 июля для Весов
Все, что произойдет в этот день, не станет случайным: любое событие будет предопределено предыдущей жизнь и поступками, которые вы в то время совершили, поэтому не удивляйтесь, а делайте выводы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 июля для Скорпионов
Велика вероятность того, что кто-то из друзей или близких обратиться к вам сегодня за помощью, которая будет состоять в том, чтобы внимательно выслушать человека и, по возможности, дать ему дельный совет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 июля для Стрельцов
Хотите отдохнуть душой – отправляйтесь на природу: если нет возможности уехать на дачу, сходите хотя бы в ближайший парк – такая прогулка настроит вас на оптимистичный лад и примирит с действительностью.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 июля для Козерогов
Хрупкое душевное равновесие, которое будет сопровождать вас с самого утра, очень легко нарушить, поэтому постарайтесь не общаться с неприятными вам людьми – от внутренней гармонии не останется и следа.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 июля для Водолеев
К информации, которая сегодня будет поступать из самых разных источников, необходимо отнестись с максимальным вниманием – в ближайшее время она вам понадобится.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 июля для Рыб
Постарайтесь посвятить нынешний день – или хотя бы значительную его часть – общению с родными и близкими людьми: вы не только выполните свой долг, но и получите заряд душевного тепла.
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