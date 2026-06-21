Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака: день, когда вероятно приятное денежное поступление

Черешня на траве / © www.credits

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Скорее всего, они будут позитивного свойства: вероятно приятное денежное поступление, предложение новой работы, встреча с человеком, в отношениях с которых в свое время не была поставлена точка.

Теперь такая возможность появится, а уж положительным или отрицательным будет решение, зависит от каждого конкретного случая.

Овен

День, несмотря на понедельник, можно — и нужно — посвятить делам, на которые обычно не хватает времени: прежде всего, навести порядок в документах — как реальных, так и электронных, удалив ненужные.

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Телец

Как бы ни сложились обстоятельства, не стоит вступать в пререкания с коллегами и начальством: в первом случае вы можете настроить против себя коллектив, во втором — своего руководителя, и еще не известно, что хуже.

Близнецы

День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вы сосредоточитесь исключительно на выполняемой работе и не станете напрасно отвлекаться на мелочи, которые будут выбивать вас из колеи.

Рак

Хороший день для восстановления отношений с некогда близкими — а, возможно, и любимыми — людьми: если чувствуете, что вам не хватает внимания этого человека, просто возьмите и позвоните ему.

Лев

Нежелательно демонстрировать близкому человеку свою независимость: если вам нужна помощь, попросите его о ней% звезды уверены: он будет только рад сделать все для того, чтобы оказать вам необходимое содействие.

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Дева

День, когда на вас может накатить моральная усталость: не стоит делать вид, что вы — стойкий оловянный солдатик, имеет смысл расслабиться и отдохнуть — съездить на природу, пообщаться с приятными вам людьми.

Весы

Стабильность, конечно, вещь хорошая, но, если работа давно не приносит вам ни денег, ни удовольствия, возможно, стоит начинать подыскивать другую — более подходящую: читать объявления, размещать резюме.

Скорпион

Финансовые предложения, которые могут поступить в этот день, не стоит отметать, не подумав, но и сразу и безоговорочно соглашаться тоже нежелательно — сначала необходимо тщательно все обдумать.

Стрелец

Лучшее средство от плохого настроения, которое накроет с самого утра, общение с друзьями — благодаря разговору, построенному на общих воспоминаниях, можно будет позабыть обо всех своих неприятностях.

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Козерог

Несмотря на понедельник, не стоит составлять грандиозные профессиональные планы — все равно не удастся выполнить и половину, лучше уделить время себе — в том смысле, в каком вы это понимаете.

Водолей

Как бы сильно вы ни обижались на близкого человека, не отталкивайте его, если он неожиданно захочет повиниться перед вами — похоже, он действительно раскаялся и сделал из случившегося важные выводы.

Рыбы

Как только у вас появится желание осудить других за неблаговидные поступки, стоит вспомнить о том, что вы и сами не без греха, а, значит, должны быть как минимум терпимы к недостаткам окружающих вас людей.

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