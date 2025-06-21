Гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака: день пустых разговоров, сплетен и суеты

Гороскоп на 22 июня

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Избежать такого времяпрепровождения удастся только тем, кто сможет ограничить общение с малознакомыми — и особенно незнакомыми — людьми, а также — в выходной это будет несложно — побыть в одиночестве. Отправляясь в магазины, желательно заранее составить список необходимых покупок — он поможет избежать транжирства, к которому мы также будем склонны в это время.

Овен

Любые разговоры с примесью выяснения отношений, особенно если речь будет идти о близких людях, лучше перенести на другое время — сегодня в силу полного отсутствия взаимопонимания они приведут только к ссоре.

Телец

Несмотря на желание взяться за работу, которое будет одолевать вас с раннего утра, спешить с этим в выходной день не следует — только зря потратите время и силы, а поставленной цели все равно не достигнете.

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Близнецы

Хороший день для того, чтобы отвлечься от повседневных хлопот, которых, как ни работай, меньше не становится, поэтому в выходной очень важно — и нужно — немного отдохнуть, например, поухаживав за собой.

Рак

Хозяйственные дела, запланированные на это время, необходимо равномерно распределить на весь день: приурочив нагрузку преимущественно на первую его половину, вы рискуете переутомиться, а сместив на вторую — не успеть.

Лев

Необходимо отказаться от любого — даже минимального и кажущегося безобидным — риска: любые авантюрные поступки вместо ожидаемого в таком случае выигрыша принесут обидный и досадный проигрыш.

Дева

Вам не помешает доля разумной экономии: разумеется, не стоит отказывать себе в необходимых вещах, но и совершать бесконтрольные и при этом ненужные покупки, тоже нежелательно — так легко можно выйти из бюджета.

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Весы

От подработки, которую вам неформально могут предложить в этот день, лучше отказаться — времени и сил уйдет много, а заработать удастся крайне мало, да еще и профессиональная репутация в результате может пострадать.

Скорпион

Ох домашних хлопот в этот день лучше отказаться — энергии на нее вам все равно не хватит, но и совсем без дела сидеть нежелательно — звезды советуют посвятить хотя бы часть дня подготовке к новой рабочей неделе.

Стрелец

Важно проявить осторожность в отношениях с деньгами — стоит отказаться не только не от сделанных под влиянием минуты, но и заранее запланированных покупок — они могут негативно сказаться на бюджете.

Козерог

Не стоит вступать в споры и пререкания как с близкими, так и с малознакомыми людьми — энергии, потраченной в результате, не хватит на решение важных — прежде всего, бытовых и хозяйственных — задач.

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Водолей

Не лучшее время для того, чтобы кардинально менять свою жизнь: любое важное решение, которое может серьезно сказаться на последующих событиях, лучше отложить до более удачного периода.

Рыбы

Ссора с любимым человеком может привести к серьезному конфликту вплоть до разрыва, поэтому стоит воздержаться от выяснения отношений, даже если объективно этот процесс давно объективно назрел.

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