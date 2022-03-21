Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день активной деятельности

Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день активной деятельности

День, когда активными и деятельными становятся даже самые пассивные – и ленивые – люди.

Перелом может наступить даже в тех делах, которые давно кажутся безнадежными и неподъемными, главное – с самого утра взять нужный темп и не сбавлять его в течение дня. Нельзя также колебаться и менять принятое ранее решение – такой поступок окажется неправильным и о нем впоследствии придется сожалеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 марта для Овнов

Несмотря на то, что энергия будет бить ключом, тратить ее необходимо разумно – только на действительно важные действия, не распыляясь на решение вопросов, которые могут подождать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 марта для Тельцов

Помогая окружающим, не забывайте и о себе: если вы, выложившись на все сто процентов, потратите слишком много сил, то уже завтра даже минимальные действия могут оказаться вам не по силам.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 марта для Близнецов

Главным качеством, которое понадобится вам сегодня, станет умение говорить "нет": оно не позволит другим людям сесть вам на голову, заставляя при помощи уговоров выполнять свои обязанности.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 марта для Раков

Неожиданное появление старого – доброго – знакомого из прошлого принесет не только радость, но и пользу: этот человек поможет решить важный вопрос, который стоит на повестке дня.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 марта для Львов

Не стоит отказываться от повседневных обязанностей только потому, что они кажутся вам монотонными, а потому нудными: не сделав их, вы не сможете приступить к более интересному "номеру программы".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 марта для Дев

Не стоит отказываться от делового предложения, которое вы можете получить в этот день: возможно, оно покажется вам скромным в плане заработка, но в нынешнее время точно не будет лишним.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 марта для Весов

Не упустите момент пообщаться с родственниками, которым давно не звонили: возможно, беседы с ними обычно кажутся вам скучными, но в нынешнее время не стоит пренебрегать общением.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 марта для Скорпионов

Обстоятельства для примирения со старым другом или приятелем сложатся самым благоприятным образом: нежелательно терять такую прекрасную возможность наладить отношения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 марта для Стрельцов

Неправильным будет как зарывать свои многочисленные таланты в землю, так и растрачивать их попусту: лучшим выходом в таком случае станет золотая середина, при которой удастся ярко презентовать свои способности.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 марта для Козерогов

Сегодня можно – и нужно – проводить деловые переговоры: их результат превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания – причем как морального, так и материального свойства.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 марта для Водолеев

День, когда не стоит никого обманывать даже в мелочах: ложь, даже если ее высказывают "во спасение", очень быстро обнаружится, а высказавший ее человек попадет в неловкое положение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 марта для Рыб

Отстаивая свое мнение, помните о том, что повышенный тон и нелицеприятные выражения редко помогаю доказать свою правоту – спокойствие и чувство такта гораздо более убедительны.

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