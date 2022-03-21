Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день активной деятельности

День, когда активными и деятельными становятся даже самые пассивные – и ленивые – люди.
Перелом может наступить даже в тех делах, которые давно кажутся безнадежными и неподъемными, главное – с самого утра взять нужный темп и не сбавлять его в течение дня. Нельзя также колебаться и менять принятое ранее решение – такой поступок окажется неправильным и о нем впоследствии придется сожалеть.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 марта для Овнов
Несмотря на то, что энергия будет бить ключом, тратить ее необходимо разумно – только на действительно важные действия, не распыляясь на решение вопросов, которые могут подождать.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 марта для Тельцов
Помогая окружающим, не забывайте и о себе: если вы, выложившись на все сто процентов, потратите слишком много сил, то уже завтра даже минимальные действия могут оказаться вам не по силам.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 марта для Близнецов
Главным качеством, которое понадобится вам сегодня, станет умение говорить "нет": оно не позволит другим людям сесть вам на голову, заставляя при помощи уговоров выполнять свои обязанности.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 марта для Раков
Неожиданное появление старого – доброго – знакомого из прошлого принесет не только радость, но и пользу: этот человек поможет решить важный вопрос, который стоит на повестке дня.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 марта для Львов
Не стоит отказываться от повседневных обязанностей только потому, что они кажутся вам монотонными, а потому нудными: не сделав их, вы не сможете приступить к более интересному "номеру программы".
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 марта для Дев
Не стоит отказываться от делового предложения, которое вы можете получить в этот день: возможно, оно покажется вам скромным в плане заработка, но в нынешнее время точно не будет лишним.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 марта для Весов
Не упустите момент пообщаться с родственниками, которым давно не звонили: возможно, беседы с ними обычно кажутся вам скучными, но в нынешнее время не стоит пренебрегать общением.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 марта для Скорпионов
Обстоятельства для примирения со старым другом или приятелем сложатся самым благоприятным образом: нежелательно терять такую прекрасную возможность наладить отношения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 марта для Стрельцов
Неправильным будет как зарывать свои многочисленные таланты в землю, так и растрачивать их попусту: лучшим выходом в таком случае станет золотая середина, при которой удастся ярко презентовать свои способности.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 марта для Козерогов
Сегодня можно – и нужно – проводить деловые переговоры: их результат превзойдет любые, даже самые смелые, ожидания – причем как морального, так и материального свойства.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 марта для Водолеев
День, когда не стоит никого обманывать даже в мелочах: ложь, даже если ее высказывают "во спасение", очень быстро обнаружится, а высказавший ее человек попадет в неловкое положение.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 марта для Рыб
Отстаивая свое мнение, помните о том, что повышенный тон и нелицеприятные выражения редко помогаю доказать свою правоту – спокойствие и чувство такта гораздо более убедительны.
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