Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день, когда могут раскрыться тайны

Нынешний день астрологи называют временем мудрости, когда могут раскрыться тайны, над которыми мы давно ломали голову.

Сегодня все паззлы встанут на свое место и в результате выстроится логичная и ясная картина случившегося. Также усиливаются умственные и интеллектуальные способности, что благоприятно сказывается на соответствующей деятельности: несмотря на выходной, можно заниматься научной работой, литературным трудом и любого рода творчеством. Желательно также записываться на курсы, тренинги и семинары, которые дадут возможности получить новые знания и навыки.

Овен

Тем представителям вашего знака, которым необходимо убедить кого-то в своей правоте, этот день, не стоит терять времени: вы найдете именно те доводы, которые впечатлят самых несговорчивых собеседников.

Телец

Близких не стоит обманывать никогда, а сегодня – особенно: ложь, как бы хорошо вы ее ни закамуфлировали, рано или поздно выйдет наружу, и даст трещину в отношениях, заделать которую вам уже не удастся.

Близнецы

День благоприятен для учебы: за рекордно короткий – дневной – срок вам удастся усвоить максимальное количество информации, которое в самом скором времени пригодятся в профессиональной деятельности.

Рак

Кто бы ни обратился к вам с просьбой о помощи, постарайтесь ее оказать максимально быстро и без дополнительных уговоров, понуканий и напоминаний: сделанное вами в этот день добро вернется сторицей.

Лев

Не стоит браться за новые дела, даже если они будут касаться домашних дел, не подтянув старые «хвосты»: они будут тормозить движение вперед и, в конце концов, поставят крест на всех ваших хозяйственных планах.

Дева

С большим вниманием следует отнестись к новым фактам, которые станут доступными вам в этот день, – некоторые из них могут уже в понедельник пригодиться в решении вопросов профессионального свойства.

Весы

День пройдет успешно только в том случае, если вы, несмотря на выводной, заранее составите подробный план и будете скрупулезно ему следовать, в противном случае вы впустую потратите время и не успеете ничего.

Скорпион

Случайно став обладателем чужой тайны, постарайтесь, как ни странно это прозвучит, тут же о ней забыть – велика вероятность проболтаться и нажить себе врага в лице человека, секрет которого вы обнародовали.

Стрелец

Мечты, визуализированные в этот день, со временем обязательно станут реальностью – главное, запрашивать чудеса у Вселенной по максимуму, не стесняясь и не скромничая: чем больше загадаете, тем больше получите.

Козерог

Не стоит спешить с завершением хозяйственных дел – например, ремонта, которым вы занимаетесь длительное время, – сначала исправьте все мелкие недоделки, чтобы не пришлось возвращаться к работе над ним снова.

Водолей

Не стоит браться за серьезные проекты, даже если они касаются всего лишь хозяйственных дел – в этот день для их осуществления вам не хватит энергии, поэтому лучше сосредоточиться на мелких делах.

Рыбы

Тем из вас, кто может поделиться с другими какими-то знаниями или опытом, нужно запланировать на сегодняшний день чтение лекции или проведение тренинга – ваши советы и рекомендации пригодятся другим.

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