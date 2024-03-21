Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день, когда мы погрузимся в прошлое

День, одним из символов которого является колесо, возвращает нас в прошлое, позволяя еще раз пережить его – приятные и не очень – моменты.

Таким образом можно избавиться от былых обид и ошибок, которые тяжким грузом давят на плечи, заставляя сгибаться под их тяжестью – разумеется, только в переносном смысле, но легче от этого не становится. День также благоприятен для того, чтобы поставить точки над «и» в отношениях с некогда любимым человеком: если они потеряли свою ценность, нужно расстаться окончательно, если нет, перезагрузить свою связь, дав ей еще один шанс.

Овен

Как бы окружающие вас ни люди ни убеждали вас, что эгоистом быть нехорошо, не поддавайтесь на их манипуляции: их цель – заставить вас думать не о себе, а о них, что говорит об эгоизме с их стороны.

Телец

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо взвешивать каждое свое слово: находясь в состоянии раздражения, вы легко можете наговорить того, о чем впоследствии будете сильно жалеть.

Близнецы

Возможно, кому-то из друзей понадобится излить вам душу, рассказав о важных событиях в личной жизни: выслушайте их, ведь вам это не будет ничего стоить, а, по возможности, и порадуйтесь за них.

Рак

Воспоминания сегодня могут оказаться особенно приятными, но все-таи посвящать им весь день не следует, в противном случае профессиональные – да и хозяйственные – планы так и останутся планами.

Лев

Как бы трудно вам ни было признать свою вину и попросить прощения у близкого человека, сделать это, конечно, необходимо, если, конечно, вы хотите снизить градус напряжения, которое существует в отношениях.

Дева

В отношениях с близким человеком важно прислушиваться не только к собственному мнению, но и к доводам другой стороны, иначе они будут напоминать игру в одни ворота, а это не способствует взаимопониманию.

Весы

Нынешний день желательно провести наедине с собой: окружающие будут настроены слишком категорично, а глупости, которые они могут навязывать представителям знака, станут причиной серьезного раздражения.

Скорпион

Не стоит убеждать кого-либо в своей правоте, даже если ничуть в ней не сомневаетесь: оставьте за ними право на ошибку – согласитесь, они вольны заходить в ней так далеко и глубоко, как считают нужным.

Стрелец

Решая важный процессуальный вопрос, воспользуйтесь своими связями: люди, с которыми вас связывают давние – добрые – отношения, позволят достичь серьезного успеха и, что немаловажно, хорошо заработать.

Козерог

Среди идей, которые сегодня будут приходит вам в голову, попадутся по-настоящему стоящие – постарайтесь их как-то зафиксировать, чтобы в ближайшее время приступить к их воплощению в жизнь.

Водолей

О близких людях желательно думать всегда, но нынешний день благоприятен для того, чтобы позаботится о них – например, подарить то, что они – по самым разным причинам – никогда сами себе не купят.

Рыбы

Если вы до сих пор не пробовали себя в творчестве, пришла пора сделать это: как минимум, вы получите новое хобби, а как максимум – параллельное нынешнему, а, возможно, и основное бюджетообразующее занятие.

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