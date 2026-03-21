Гороскоп на 22 марта для всех знаков Зодиака: день схватки сил добра и зла
День первой в лунном месяце схватки сил добра и зла, когда они как будто бы меряются силами.
Одолеть друг друга они пока не смогут — для этого у них еще будет время, сейчас же установиться паритет, который какое-то время будут соблюдать все.
В это время также можно будет увидеть первые результаты — можно даже сказать, первые «всходы» — своих усилий, приложенных в самых разных сферах жизни и деятельности. Они покажут, достаточно мы делаем для достижения поставленной цели или надо еще усилиться.
Овен
Первое впечатление о новом знакомом — как отрицательное, так и положение — скорее всего, окажется ошибочным, поэтому не стоит делать скоропалительные — и поверхностные — выводы, нужно немного подождать.
Телец
Секрет успешного общения с окружающими людьми — максимальная доброжелательность по отношению ко всем без исключения: она себя оправдает, поскольку позволит перевести в разряд друзей даже врагов.
Близнецы
Советы в непростых житейских можно как спрашивать, так и выслушивать, но только от тех, кому вы действительно доверяете, что касается остальных, то их рекомендации можно выслушать, но — не более того.
Рак
Нежелательно посвящать в личные обстоятельства малознакомых людей, даже если вам очень захочется высказаться, лучше промолчать, чем довериться тем, кто не проверен годами и обстоятельствами.
Лев
Раздражительность, которая может накрыть сегодня представителей вашего знака, плохой советчик в выяснении отношений с окружающими — особенно близкими — людьми, поэтому необходимо максимально сдерживать себя.
Дева
Какие бы страсти ни бушевали в этот день в ваше душе, постарайтесь утаить их от окружающих, иначе они сочтут их слабостью, которой обязательно воспользуются в своих интересах — не стоит давать им такой шанс.
Весы
Находящиеся в состоянии конфликта близкие вам люди могут попытаться втянуть вас в выяснение отношений — не поддавайтесь на их манипуляции, иначе всерьез рискуете поссориться как с первыми, так и со вторыми.
Скорпион
К критике, которую вы можете услышать в свой адрес, необходимо отнестись с пониманием: скорее всего, у человека, который ее выскажет, будут на то основания, но только вам решать, прислушиваться к ней или нет.
Стрелец
Не стоит впадать в отчаяние, услышав новость, которая вам, мягко говоря, не понравится: узнав обо всем подробнее, вы поймете, что связанные с ней проблемы сильно преувеличены, а, значит, и переживать смысла нет.
Козерог
Прежде чем планировать на нынешний день множество самых разных — не только хозяйственных, но и бытовых — дел, неплохо было бы вспомнить, что на календаре — выходной, а, значит, желательно посвятить его отдыху.
Водолей
Энергию, в которой представители вашего знака сегодня не будут испытывать недостатка, нужно направить не решение исключительно творческих вопросов — необходимым вдохновением звезды вас обеспечат.
Рыбы
Предстаивтелям вашего знака сегодня нежелательно с кем-либо ссориться, омочено если речь будет идти о близких людях: указав им на их недостатки, вы рискуете разозлить их, что самым негативно скажется на отношениях.
Читайте также:
Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее с деньгами в марте 2026 года
Год Осла по зороастрийскому календарю: что ждет нас после весеннего равноденствия 21 марта
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время