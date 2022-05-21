Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя злословить и причинять кому-либо вред

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя злословить и причинять кому-либо вред

День, когда под запретом находятся злые слова и мысли, а также поступки, направленные на разрушение.

Звезды приветствуют только добро и созидание – за все, что может принести кому-то вред, рано или поздно придется отвечать. Также в это время изрядно надоевшая проблема может совершенно неожиданно обрести нестандартное, но действенное решение. Можно отправляться в поездки любой дальности и продолжительности – как профессионального, так и личного свойства.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 мая для Овнов

День благоприятен для составления планов на будущее: главное – выстроить дела, которые вы намерены осуществить, по мере убывания их важности, начав с главных и заканчивая второстепенными.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 мая для Тельцов

Решая интеллектуальную задачу, не торопитесь искать нужные вам сведения в справочниках и на интернет-сайтах, скорее всего, все данные находятся у вас в голове – надо только основательно в ней "порыться".

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 мая для Близнецов

Бросаясь, как в омут с головой, решать чужие проблемы, не забывайте о самих себе: вам сегодня просто необходимо хоть немного отдохнуть, тогда уже завтра вы снова сможете решать вопросы – и свои, и других.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 мая для Раков

Кто бы ни обратился к вам сегодня за советом, постарайтесь помочь человеку своим опытом и знаниями – так получится, что вы точно будете знать, что именно ему нужно делать в сложившейся ситуации.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 мая для Львов

Сегодня вы станете центром всеобщего внимания, что не может не радовать. Главное в такой ситуации – не смотреть ни на кого свысока, окружающие могут обидеться и затаить на вас зло.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 мая для Дев

В начале новой рабочей недели вам понадобится продуктивная идея, которую можно будет презентовать начальству – скорее всего, у вас уже есть на примете таковая – нужно только представить ее в выгодном свете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 мая для Весов

События нынешнего дня могут вызвать у вас массу эмоций, у которых нельзя идти на поводу, принимая важное решение: чтобы они не завели вас не в ту степь, прислушайтесь к голосу разума.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 мая для Скорпионов

Чужой секрет, случайным обладателем которого вы можете стать в этот день, будет буквально срываться у вас с языка – тем не мене звезды не советуют вам раскрывать его.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 мая для Стрельцов

Прежде чем броситься на помощь человеку, который к вам за ней обратится, убедитесь в том, что он действительно в ней нуждается – скорее всего, речь будет идти о банальном мошенничестве.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 мая для Козерогов

Время, когда вы на собственном опыте сможете понять, что означает слово "осенило": решение важного вопроса, над которым вы безрезультатно бились долгое время, придет само собой – как будто бы снизойдет сверху.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 мая для Водолеев

Не стоит браться за серьезные домашние дела – в этот день для их осуществления не хватит энергии, поэтому лучше сосредоточиться на мелких бытовых вопросах, не требующих особого напряжения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 мая для Рыб

Если у вас есть опыт, которым можно поделиться, сделайте это сейчас: причем подготовку к чтению лекции или проведению тренинга запланируйте на сегодняшний день, а собственно выступление – на понедельник.

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