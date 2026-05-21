Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными со своими желаниями

Работать нужно только над теми проектами, которые имеют долговременное и глобальное значение, от остальных нужно отказаться.

В это время также очень важно соблюдать осторожность в отношении своих желаний: они сбудутся очень быстро — практически молниеносно — главное, не пожалеть об этом: слишком велика вероятность того, мы получим совсем не то, о чем просили.

Овен

Необходимо воздержаться от злых мыслей и недобрых побуждений в отношении окружающих людей: в этот день они могут достичь своей цели, но потом вернутся к вам — причем, в многократно увеличенном размере.

Телец

Постарайтесь не давать обещаний, если у вас возникнет хотя бы малейшее сомнение в том, что вы сможете сдержать данное вами слово: неловкая ситуация, в которую вы в результате попадете, авторитета вам не прибавит.

Близнецы

Успеха в этот день можно будет достичь только при наличии четкого и подробного плана, который звезды рекомендуют представителям знака составить с самого утра — следуя ему, удатся выполнить все пункты.

Рак

У вас появится реальный шанс переломить сложившуюся к этому времени жизненную ситуацию — как профессионального, так и личного свойства, изменив все к лучшему, так что постарайтесь его не упустить.

Лев

День благоприятен для разного рода деловых переговоров: планерок, рабочих совещаний, мозговых штурмов — удастся не только найти общий язык с коллегами, но и собрать большое количество продуктивных идей.

Дева

Красноречие и убедительность, которые будут присущи вам в этот день, помогут убедить в своей правоте даже самого несговорчивого собеседника — обязательно воспользуйтесь шансом решить важный жизненный вопрос.

Весы

Звезды рекомендуют предстаивтелям знака заняться проектами, которые вы отложили на потом: сегодня их время пришло — даже самые трудоемкие дела будут идти легко — необходимо воспользоваться этим обстоятельством.

Скорпион

Под категорическим запретом находится бездействие: стоит вам взяться за работу, как вы легко выполните план, рассчитанный на несколько дней, а вот после этого вполне можно будет позволить себе полноценный отдых.

Стрелец

Не пытайтесь хитрить, даже если вам будет казаться, что это лучший способ решить важный вопрос: вы не созданы для обмана, поэтому очень быстро — без постороннего вмешательства — разоблачите сами себя.

Козерог

Выбирая между словом и делом, необходимо предпочесть последнее — пустые разговоры отнимут время и необходимую для работы энергию, поэтому лучше отложить их на другой — менее продуктивный — день.

Водолей

Хорошее время для оформления самых разных официальных и деловых бумаг и походов по начальственным кабинетам: их хозяева будут к вам на редкость благосклонны и поставят визу под любым документом.

Рыбы

Успешными окажутся любые публичные выступления: можно делать доклады, устраивать видеоконференциях и отчитываться перед начальством о проделанной работе — все мероприятия пройдут максимально успешно.

