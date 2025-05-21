Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день переосмысления событий нашей жизни

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Именно поэтому астрологи советуют провести его в одиночестве, что в рабочий день вряд ли будет возможно, в таком случае нужно просто меньше общаться с окружающими людьми, что позволит избежать лишнего энергетического и эмоционального «шума», который помешает «работе над собой».

Принимая решения, необходимо «советоваться» со своей интуицией, также очень важно принимать во внимание знаки судьбы, которых сегодня будет предостаточно.

Овен

Не стоит вмешиваться в чужой конфликт, помогая наладить отношения поссорившимся друзьям или супругам: они вряд ли оценят ваши благие намерения, поэтому дайте им возможность самим во всем разобраться.

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Телец

Не старайтесь переделать других людей: во-первых, у вас это все равно не получится, во-вторых, ни к чему кроме разрушения отношений не приведет, так что, возможно, не стоит брать на себя такие серьезные полномочия.

Близнецы

День идеально подходит для наведения порядка в доме: самое главное в это время, перебрать и рассортировать документы, отделив нужные от ненужных или просроченных, от последний желательно избавиться раз и навсегда.

Рак

Не стоит расставаться со своими вещами, даже если кажется, что они вам больше не понадобятся: отдавать одежду и украшения в этот день считается плохой приметой, так зачем навлекать на свою голову неприятности.

Лев

От деловых переговоров в этот день рекомендуется отказаться: по объективным причинам вам вряд ли удастся добиться взаимопонимания с партнерами, по достоинству оценить ваши предложения.

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Дева

Принимая важное решение, с которым больше никак нельзя тянуть, прислушайтесь не к окружающим людям, к своему внутреннему голосу — он даст вам своевременный и единственно правильный совет.

Весы

Самое главное в этот день — не считать себя умнее других, не учить их жизни и не давать советов, особенно если у вас их никто не будет спрашивать: подумайте о том, что у вас разный жизненной опыт и мировоззрение.

Скорпион

Не стоит даже думать о расставании с близким человеком из-за ничтожного инцидента, который может произойти между вами в это время: ваше настроении — не более чем влияние Луны, а уже завтра оно изменится.

Стрелец

Лучшее, что можно сделать в этот день несмотря на рабочий день, — заняться решением бытовых вопросов: они не только позволят с пользой провести время, но и избавят от грустных мыслей, которые лезут в голову.

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Козерог

Чем бы вы ни занимались в этот день — работой или бытом, главное — не торопиться: как ни странно, но, чем быстрее вы будете работать, тем менее значительным окажется полученный результат и — наоборот.

Водолей

Составляя план действий на ближайшие время, не только хорошо подумайте о том, как отработать все его пункты, но и определитесь с тактикой и стратегией, которые помогут вам достичь поставленной цели.

Рыбы

Общаясь с близкими людьми, не акцентируйте внимание на их недостатках, лучше сосредоточьтесь на достоинствах — таким образом вам удастся не только не испортить отношения, но и, напротив, укрепить их.

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