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Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день переосмысления событий нашей жизни
День предназначен Луной для того, чтобы мы подумали о своей жизни, переосмыслив происходящие в ней события.
Именно поэтому астрологи советуют провести его в одиночестве, что в рабочий день вряд ли будет возможно, в таком случае нужно просто меньше общаться с окружающими людьми, что позволит избежать лишнего энергетического и эмоционального «шума», который помешает «работе над собой».
Принимая решения, необходимо «советоваться» со своей интуицией, также очень важно принимать во внимание знаки судьбы, которых сегодня будет предостаточно.
Овен
Не стоит вмешиваться в чужой конфликт, помогая наладить отношения поссорившимся друзьям или супругам: они вряд ли оценят ваши благие намерения, поэтому дайте им возможность самим во всем разобраться.
Телец
Не старайтесь переделать других людей: во-первых, у вас это все равно не получится, во-вторых, ни к чему кроме разрушения отношений не приведет, так что, возможно, не стоит брать на себя такие серьезные полномочия.
Близнецы
День идеально подходит для наведения порядка в доме: самое главное в это время, перебрать и рассортировать документы, отделив нужные от ненужных или просроченных, от последний желательно избавиться раз и навсегда.
Рак
Не стоит расставаться со своими вещами, даже если кажется, что они вам больше не понадобятся: отдавать одежду и украшения в этот день считается плохой приметой, так зачем навлекать на свою голову неприятности.
Лев
От деловых переговоров в этот день рекомендуется отказаться: по объективным причинам вам вряд ли удастся добиться взаимопонимания с партнерами, по достоинству оценить ваши предложения.
Дева
Принимая важное решение, с которым больше никак нельзя тянуть, прислушайтесь не к окружающим людям, к своему внутреннему голосу — он даст вам своевременный и единственно правильный совет.
Весы
Самое главное в этот день — не считать себя умнее других, не учить их жизни и не давать советов, особенно если у вас их никто не будет спрашивать: подумайте о том, что у вас разный жизненной опыт и мировоззрение.
Скорпион
Не стоит даже думать о расставании с близким человеком из-за ничтожного инцидента, который может произойти между вами в это время: ваше настроении — не более чем влияние Луны, а уже завтра оно изменится.
Стрелец
Лучшее, что можно сделать в этот день несмотря на рабочий день, — заняться решением бытовых вопросов: они не только позволят с пользой провести время, но и избавят от грустных мыслей, которые лезут в голову.
Козерог
Чем бы вы ни занимались в этот день — работой или бытом, главное — не торопиться: как ни странно, но, чем быстрее вы будете работать, тем менее значительным окажется полученный результат и — наоборот.
Водолей
Составляя план действий на ближайшие время, не только хорошо подумайте о том, как отработать все его пункты, но и определитесь с тактикой и стратегией, которые помогут вам достичь поставленной цели.
Рыбы
Общаясь с близкими людьми, не акцентируйте внимание на их недостатках, лучше сосредоточьтесь на достоинствах — таким образом вам удастся не только не испортить отношения, но и, напротив, укрепить их.
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