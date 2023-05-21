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Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака

Негативная энергетика может поставить под сомнение решение важных вопросов, поэтому их лучше перенести на другое время. 

Плохое настроение будет обусловлено противостоянием добра и зла, которые в начале лунного месяца еще недостаточно сильны, чтобы одолеть друг друга, но такое отсутствие равновесия негативно скажется на человеческой психике. Для каждого из нас важно балансировать на грани добра и зла, при этом делая выбор в пользу первого. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 мая для Овнов

День, несмотря на будний статус, благоприятен для любых активных действий, связанных с бытом и хозяйством: можно затевать большую стирку или генеральную уборку или приступить к ремонту 

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 мая для Тельцов

Не стоит демонстрировать свой характер близким людям: возникшая в результате ссора может привести к серьезным последствиям – вплоть до расставания и, возможно, даже официального развода. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 мая для Близнецов

Прием алкогольных напитков может негативно сказаться как на вашем здоровье, так и на поведении: чтобы не оказаться в неловком положении, лучше их не употреблять, даже если у вас будет для этого повод. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 мая для Раков

Имеет смысл подготовиться к серьезному разговору с начальством, для которого уже завтра может сложиться благоприятная ситуация: подумайте о том, как убедить его повысить вам зарплату. 

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 мая для Львов

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, больше отдыхайте и включите в свой дневной план посильную физическую нагрузку. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 мая для Дев

Усталость, которая может одолеть вас в это время, нужно лечить не отдыхом, а сменой занятий: так, после решения умственных задач желательно перейти к физическому труду – например, заняться уборкой – и наоборот. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 мая для Весов

Нежелательно выяснять отношения с близким человеком, даже если вам покажется, что пришло время для разговора по душам: увы, ничего, кроме серьезного – и долгоиграющего – конфликта, это не принесет. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 мая для Скорпионов

Не пропускайте мимо ушей советы и рекомендации, которые могут сделать вам сегодня близкие люди: они хорошо вас знают, а, стало быть, выберут тот стиль поведения, который подойдет именно вам. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 мая для Стрельцов

Несмотря на календарный понедельник, не стоит занимать себя работой, даже если будет казаться, что ее обязательно нужно сделать именно сегодня – это время нужно посвятить отдыху и восстановления сил. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 мая для Козерогов

День неблагоприятен для романтических свиданий и встреч с друзьями: все сложится совсем не так, как вы того ожидаете, а возникшая из-за любой мелочи ссора негативно отразится на отношениях. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 мая для Водолеев

Звезды настоятельно рекомендуют посвятить нынешний день подготовке к работе над грандиозным проектом, к которому вы давно собирались приступить, но пока так этого и не сделали. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 мая для Рыб

День, в течение которого категорически не рекомендуется бездельничать: бьющая через край энергия сыграет с вами злую шутку, подталкивая к активным, но, увы, бессмысленным поступкам. 

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Просмотры
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