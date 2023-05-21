Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

Негативная энергетика может поставить под сомнение решение важных вопросов, поэтому их лучше перенести на другое время.
Плохое настроение будет обусловлено противостоянием добра и зла, которые в начале лунного месяца еще недостаточно сильны, чтобы одолеть друг друга, но такое отсутствие равновесия негативно скажется на человеческой психике. Для каждого из нас важно балансировать на грани добра и зла, при этом делая выбор в пользу первого.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 мая для Овнов
День, несмотря на будний статус, благоприятен для любых активных действий, связанных с бытом и хозяйством: можно затевать большую стирку или генеральную уборку или приступить к ремонту
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 мая для Тельцов
Не стоит демонстрировать свой характер близким людям: возникшая в результате ссора может привести к серьезным последствиям – вплоть до расставания и, возможно, даже официального развода.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 мая для Близнецов
Прием алкогольных напитков может негативно сказаться как на вашем здоровье, так и на поведении: чтобы не оказаться в неловком положении, лучше их не употреблять, даже если у вас будет для этого повод.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 мая для Раков
Имеет смысл подготовиться к серьезному разговору с начальством, для которого уже завтра может сложиться благоприятная ситуация: подумайте о том, как убедить его повысить вам зарплату.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 мая для Львов
День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, больше отдыхайте и включите в свой дневной план посильную физическую нагрузку.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 мая для Дев
Усталость, которая может одолеть вас в это время, нужно лечить не отдыхом, а сменой занятий: так, после решения умственных задач желательно перейти к физическому труду – например, заняться уборкой – и наоборот.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 мая для Весов
Нежелательно выяснять отношения с близким человеком, даже если вам покажется, что пришло время для разговора по душам: увы, ничего, кроме серьезного – и долгоиграющего – конфликта, это не принесет.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 мая для Скорпионов
Не пропускайте мимо ушей советы и рекомендации, которые могут сделать вам сегодня близкие люди: они хорошо вас знают, а, стало быть, выберут тот стиль поведения, который подойдет именно вам.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 мая для Стрельцов
Несмотря на календарный понедельник, не стоит занимать себя работой, даже если будет казаться, что ее обязательно нужно сделать именно сегодня – это время нужно посвятить отдыху и восстановления сил.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 мая для Козерогов
День неблагоприятен для романтических свиданий и встреч с друзьями: все сложится совсем не так, как вы того ожидаете, а возникшая из-за любой мелочи ссора негативно отразится на отношениях.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 мая для Водолеев
Звезды настоятельно рекомендуют посвятить нынешний день подготовке к работе над грандиозным проектом, к которому вы давно собирались приступить, но пока так этого и не сделали.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 мая для Рыб
День, в течение которого категорически не рекомендуется бездельничать: бьющая через край энергия сыграет с вами злую шутку, подталкивая к активным, но, увы, бессмысленным поступкам.
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