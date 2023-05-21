Гороскоп на 22 мая для всех знаков Зодиака: день противостояния добра и зла

Негативная энергетика может поставить под сомнение решение важных вопросов, поэтому их лучше перенести на другое время.

Плохое настроение будет обусловлено противостоянием добра и зла, которые в начале лунного месяца еще недостаточно сильны, чтобы одолеть друг друга, но такое отсутствие равновесия негативно скажется на человеческой психике. Для каждого из нас важно балансировать на грани добра и зла, при этом делая выбор в пользу первого.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 мая для Овнов

День, несмотря на будний статус, благоприятен для любых активных действий, связанных с бытом и хозяйством: можно затевать большую стирку или генеральную уборку или приступить к ремонту

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 мая для Тельцов

Не стоит демонстрировать свой характер близким людям: возникшая в результате ссора может привести к серьезным последствиям – вплоть до расставания и, возможно, даже официального развода.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 мая для Близнецов

Прием алкогольных напитков может негативно сказаться как на вашем здоровье, так и на поведении: чтобы не оказаться в неловком положении, лучше их не употреблять, даже если у вас будет для этого повод.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 мая для Раков

Имеет смысл подготовиться к серьезному разговору с начальством, для которого уже завтра может сложиться благоприятная ситуация: подумайте о том, как убедить его повысить вам зарплату.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 мая для Львов

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, больше отдыхайте и включите в свой дневной план посильную физическую нагрузку.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 мая для Дев

Усталость, которая может одолеть вас в это время, нужно лечить не отдыхом, а сменой занятий: так, после решения умственных задач желательно перейти к физическому труду – например, заняться уборкой – и наоборот.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 мая для Весов

Нежелательно выяснять отношения с близким человеком, даже если вам покажется, что пришло время для разговора по душам: увы, ничего, кроме серьезного – и долгоиграющего – конфликта, это не принесет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 мая для Скорпионов

Не пропускайте мимо ушей советы и рекомендации, которые могут сделать вам сегодня близкие люди: они хорошо вас знают, а, стало быть, выберут тот стиль поведения, который подойдет именно вам.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 мая для Стрельцов

Несмотря на календарный понедельник, не стоит занимать себя работой, даже если будет казаться, что ее обязательно нужно сделать именно сегодня – это время нужно посвятить отдыху и восстановления сил.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 мая для Козерогов

День неблагоприятен для романтических свиданий и встреч с друзьями: все сложится совсем не так, как вы того ожидаете, а возникшая из-за любой мелочи ссора негативно отразится на отношениях.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 мая для Водолеев

Звезды настоятельно рекомендуют посвятить нынешний день подготовке к работе над грандиозным проектом, к которому вы давно собирались приступить, но пока так этого и не сделали.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 мая для Рыб

День, в течение которого категорически не рекомендуется бездельничать: бьющая через край энергия сыграет с вами злую шутку, подталкивая к активным, но, увы, бессмысленным поступкам.

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