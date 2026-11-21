Осенний лист на траве / © Credits

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При этом спешить надо, не торопясь: чрезмерная активность не только не поможет достичь цели, но и, наоборот, затормозит движение к ней. Также не стоит тратить энергию на пустяковые занятия, без которых сегодня вполне можно обойтись.

Овен

Даже если поначалу в этот день все будет складываться не так, как вы себе это запланировали, ни в коем случае нельзя сомневаться в своих силах и способностях, это не даст достичь никаких целей — ни деловых, ни личных. .

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Телец

Нынешний день благоприятен для принятия важных решений: в этот день вам, взвесив все доводы «за» и «против», удастся принять единственно правильное решение, о котором вы впоследствии точно не пожалеете.

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Близнецы

Не стоит огорчаться из-за зависти, которую — по ощущениям — могут испытывать к вам знакомые и коллеги: если вы удостоитесь настолько сильного — пусть и негативного — чувства, значит, вам удалось опередить многих.

Рак

Нежелательно отказываться от проекта, над которым вы сейчас работаете, только потому, что в нем возникли временные трудности: возможно, именно сегодня — благодаря воск энергиям выходного дня — вы поймете, как их преодолеть.

Лев

Проект, над которым вы, несмотря на воскресенье, работаете, окажется успешным только в том случае, если вы не будете жалеть на него ни времени, ни сил — ни сегодня, ни завтра, когда необходимо будет взяться на него всерьез.

Дева

Возможно, перемены в личной жизни, о которых вы так давно мечтали, что уже перестали ждать, с большой долей вероятности дадут о себе знать уже сегодня: похоже вы стоите на пороге по-настоящему большой любви.

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Весы

День идеально подходит для разработки тактики и стратегии в профессиональном отношении: именно сегодня вам удастся определить моменты, которые уже завтра помогут легко и быстро достичь поставленной цели.

Скорпион

Деньги, полученные в этот день, необходимо потратить на что-то полезное для быта или работы — например, купить компьютер нового поколения или стиральную машину взамен старой, работающей с перебоями.

Стрелец

На сплетни, которые могут достичь ваших ушей в этот день, не стоит обращать ровным счетом никакого внимания: изложенные в них факты, скорее всего, окажутся ложными, так что только время даром потеряете.

Козерог

Не стоит бояться большого объема работы, которую придется переделать, если вы согласитесь взяться за новый проект: в случае удачной его реализации материальное вознаграждение окажется более чем приятным.

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Водолей

Нынешний день благоприятен для риска, но только в том случае, если он будет разумным — то есть, тщательно продуманным и предсказуемым, в противном случае лучше отказаться от такой авантюры.

Рыбы

В этот день вас может подвести человек, которому вы доверяли, как самому себе, а потому не ждали от него подвоха: возможно этот случай, став хорошим уроком, научит вас лучше разбираться в окружающих вас людях.

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