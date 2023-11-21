Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда мечты станут явью

День благоприятен для работы над новыми проектами, которые еще вчера казались недостижимыми – сегодня мечты станут явью.

Разумеется, даром никому ничего на голову не свалится – необходимо будет приложить определенные усилие, зато и результат превзойдет все – даже самые смелые – ожидания. Общение с окружающими людьми будет проходить на позитиве, поэтому сегодня не только можно, но и нужно решать "зависшие" вопросы с окружающими людьми – как начальством, так и близкими.

Овен

Крупными денежными поступлениями, которые вероятны в этот день, необходимо распоряжаться экономно: стоит помнить о том, что потратить можно все, но необходимость иметь сбережения никто не отменял.

Телец

Успех будет сопутствовать только тем из вас, кто заранее составит подробный план самых необходимых дел и станет точно и скрупулезно – до пункта и подпунктов – его придерживаться.

Близнецы

День благоприятен для наведения порядка в окружающем пространстве: упорядочить желательно мир в целом, но начать нужно с собственного рабочего стола – как реального, так и цифрового.

Рак

Человек, с которым вас связывает чувство взаимной обиды, может появиться в вашей жизни для того, чтобы помириться и наладить отношения – желательно забыть былое и пойти ему навстречу.

Лев

День благоприятен не только для профессиональных свершений, но и для грандиозных домашних дел – например, можно дать старт ремонту, в котором нуждается ваше жилье – он будет быстрым и результативным.

Дева

Важно помнить старую, но не теряющую своей актуальности истину о том, что цель далеко не всегда оправдывает средства, направленные на ее достижение: не стоит преодолевать точку невозврата.

Весы

Сегодня вы окажетесь авторитетом для окружающих вас людей, которые станут обращаться к вам за советом и помощью – не стоит им отказывать, тем более, что действительно можете сыграть важную роль в их жизни.

Скорпион

День, когда вы сможете продемонстрировать лучшие качества своей души, занявшись благотворительностью: все, что вы сегодня отдадите другим, в самом скором времени вернется к вам – причем в большем объеме.

Стрелец

Случайно услышав чужой разговор, не спишите делать выводы из фактов, которые будут в нем содержаться: велика вероятность того, что близкий человек обманывает не вас, а того, с кем беседует.

Козерог

Отправляйтесь в поездку, подумайте о том, как будете возвращаться обратно в случае форс-мажора: неожиданные препятствия – прежде всего климатического характера – могут все усложнить.

Водолей

Сегодня люди будут охотно приходить друг другу на помощь, поэтому в случае необходимости не стоит стесняться – нужно не пытаться справиться со сложной задачей самостоятельно, а просто попросить о содействии.

Рыбы

День необходимо посвятить близким людям – друзьям и семье: даже если вы будете заняты на работе, постарайтесь найти время, чтобы побыть с ними – побеседовать, повспоминать былые времена.

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