Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя ничего ломать

День, когда нельзя ничего ломать – успешными будут только те дела, которые предусматривают созидание.

Запрет на разрушение касается не только материальных, но и моральных моментов: категорически нежелательно выяснять отношения с людьми, включая самых близких – такие разговоры могут привести к серьезным конфликтам. Зато нужно решать вопросы, которые давно требуют к себе внимания: сегодня на них уйдет гораздо меньше времени, чем в любой другой день.

Овен

Приоритетом для представителей вашего знака сегодня должна стать помощь тем, кто вас о ней попросит, даже если решение важных для себя вопросов придется отодвинуть на второй план – к ним можно будет вернуться позже.

Телец

Столкнувшись с необходимостью решения важной проблемы, не спешите впадать в отчаяние: возможно, в силу своего жизненного опыта, вы хорошо знаете, какой порядок действий нужно предпринять в таком случае.

Близнецы

Не позволяйте окружающим вас людям злоупотреблять вашим терпением и вниманием, а также пользоваться другими вашими ресурсами – особенно временем, которое вы не только можете, но и должны потратить на себя.

Рак

Небольшое, но очень важное открытие удастся сегодня сделать тем, чья работа так или иначе связана с научной деятельностью: трудно сказать, принесет ли оно прибыль, но авторитета прибавит наверняка.

Лев

Обращайте внимание на поступающую в этот день информацию, даже если на первый взгляд вам покажется, что она не имеет к вам никакого отношения: очень быстро вы поймете, как ею можно воспользоваться.

Дева

За работу над серьезными проектами сегодня браться не стоит – успешными они, скорее всего, не станут, а потраченному на них времени и – особенно – силам можно будет найти другое – более продуктивное – применение.

Весы

Выбирая, кому из двух ваших друзей оказать посильную помощь, остановитесь на том, кто больше в ней нуждается, а не на том, кто из них вам больше нравится: не дайте личным симпатиям взять верх над реальностью.

Скорпион

Узнав чужую тайну, постарайтесь тут же забыть о ней: даже если ваша цель – помочь человеку, который был с вами чрезмерно откровенен, не стоит делать обстоятельства его жизни всеобщим достоянием.

Стрелец

Любой хороший поступок, совершенный вами сегодня, по закону бумеранга очень быстро принесет вам приятные – как материальные, так и моральные – дивиденды, впрочем, плохой тоже не останется без ответа от высших сил.

Козерог

Не торопитесь принимать важное решение: от него слишком много зависит, поэтому, прежде чем делать серьезный шаг, соберите необходимую вам информацию и тщательно взвесьте все за и против.

Водолей

Важные рабочие проекты вам – как и представителям других знаков зодиакального круга – желательно отложить на потом, сегодня же нужно заняться наведением порядка в документах – как реальных, так и цифровых.

Рыбы

Поведение людей, которые настойчиво – и навязчиво – будут вас в чем-то убеждать, должно как минимум вас насторожить: подумайте о том, по какой причине они так упорствуют – в чем состоит их личный интерес.

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