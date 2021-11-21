Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака: день негативной энергетики

День негативной энергетики, когда очень легко поддаться искушению и поступить не так, как собирался изначально.

Осознание измены себе и своим убеждением придет и окажется более чем досадным, однако исправить совершенный поступок, скорее всего, окажется невозможным. Лучший способ избежать такой ситуации – как можно меньше общаться с людьми, которые будут склонять к совершению тех или иных – выгодных для них – поступков.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 ноября для Овнов

Велика вероятность душевных – скорее всего, любовных – переживаний, заглушить их – хотя бы на время – поможет физических труд, которым нужно загрузить себя по самую макушку.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 ноября для Тельцов

Нежелательно полагаться на советы других людей, даже если речь идет о родных и близких: они все равно не смогут постичь всю глубину ваших обстоятельств и связанных с ними размышлений, а значит, ошибутся.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 ноября для Близнецов

Не стоит доверять мнению других людей, даже если вы привыкли считать их своими авторитетами – все равно в силу самых разных обстоятельств у вас с ними может быть различный взгляд на одни и те же события.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 ноября для Раков

Встречу с друзьями, даже если она планировалась заранее, лучше отложить: сегодня велика вероятность того, что во время общения возникнет конфликт, который испортит не только встречу, но и отношения в целом.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 ноября для Львов

В отношениях с любимым человеком нежелательно проявлять заносчивость и высокомерие: даже зная о том, что вам свойственно подобное поведение, они могут обидеться, и вывести их из этого состояния будет непросто.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 ноября для Дев

День, когда нежелательно не только проводить какие-либо – даже незначительные – финансовые операции, но даже просто брать в руки деньги – это может оказаться плохой для материального положения приметой.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 ноября для Весов

День, когда в споре рождается не истина, а конфликт: не стоит навязывать другим людям свое мнение, даже если вы считаете его единственно правильным – оставьте им право на свой взгляд на вещи.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 ноября для Скорпионов

Постарайтесь никому не давать никаких обещаний, даже если обстоятельства будут вас к этому вынуждать: скорее всего, выполнить их вы не сможете, и осадок от случившегося останется надолго.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 ноября для Стрельцов

Встреча с любимым человеком по независящим от вас причинам оставит не самое приятное впечатление, поэтому ее – пока не поздно – лучше перенести на другой, более благоприятный день.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 ноября для Козерогов

Новые знакомые, которые могут появиться в вашей жизни в этот день, могут оказаться опасными – в прямом смысле этого слова – людьми: в общении с ними необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 ноября для Водолеев

День благоприятен для уборки в доме или квартире, во время которой необходимо избавиться от вещей, собирающих негативную энергетику: например, надколотой посуды – вам сразу станет легче дышать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 ноября для Рыб

От любых семейных праздников разного рода сегодня лучше отказаться: понедельник – день тяжелый, поэтому застолье может неожиданно для всех закончиться грандиозным скандалом.

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