Гороскоп на 22 ноября для всех знаков Зодиака: день получения результатов прошлых усилий

День, когда все, что, образно говоря, человек "посадил" в предыдущий лунный месяц, даст свои первый "всходы".

По ним можно будет судить, как он прожил этот месяц – использовал он энергию, полученную от мироздания, с пользой для себя или потратил ее впустую. Любые неприятности этого времени не будут неожиданными – они предопределены поступками, которые мы сами совершили, так что и пенять нам стоит исключительно на себя. Из сложившейся в результате ситуации необходимо сделать важные выводы на будущее – они позволят избежать совершенных ошибок.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 ноября для Овнов

Особую удачу день сулит тем, кто занимается бизнесом: велика вероятность серьезных прорывов в его развитии – например, можно будет подписать договор, который в скором времени принесет солидную прибыль.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 ноября для Тельцов

То, как представители вашего знака проведут нынешний день, зависит от них самих: постарайтесь относиться к окружающим вас людям максимально доброжелательно, и они обязательно ответят вам тем же.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 ноября для Близнецов

На работе не вступайте в коалиции одних сотрудников против других, не дружите против кого-то – в противном случае вы можете оказаться в крайне неприятном положении, из которого трудно будет выпутаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 ноября для Раков

Даже если кто-то из окружающих вас людей заслужит ваше неодобрение, не спешите показывать ему свое негативное отношение: возможно, лучше промолчать, чем, обидев человека, нажить врага в его лице.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 ноября для Львов

В общении с окружающими сегодня необходимо держать дистанцию, причем касается это не только посторонних, но и близких людей: именно они сегодня, сами того не желая, могут очень больно вас задеть.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 ноября для Дев

Прежде чем поставить свою визу под документом, необходимо тщательно его изучить – в противном случае допущенная кем-то ошибка – или опечатка – в будущем может стать причиной серьезной проблемы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 ноября для Весов

Не спешите верить на слово человеку, которого плохо знаете, даже если то, что он скажет, совпадет с вашим видением ситуации – вполне возможно, что и вы, и он всего лишь выдаете желаемое за действительное.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 ноября для Скорпионов

Будьте осторожны с навязчивыми мыслями: даже строчка из популярной песенки, будучи многократно повторенной, станет аффирмацией и, проигравшись в жизни, создаст в ней проблемы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 ноября для Стрельцов

Снять напряжение, которое может одолевать вас с самого утра, легко можно будет при помощи общения с приятными вам людьми – друзьями, родственниками – особенно детьми – и возлюбленными.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 ноября для Козерогов

Успешным окажется решение любых финансовых вопросов, но особенные надежды стоит возлагать на возвращение долгов, на которые вы уже успели махнуть рукой – пришло время получить давние и позабытые гонорары.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 ноября для Водолеев

Занимаясь работой, не забывайте о своем хобби: велика вероятность того, что вам удастся достичь в нем серьезных высот и, как следствие, неплохо на этом заработать: как известно, много денег не бывает, особенно в наше время.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 ноября для Рыб

Не слушайте сплетни о близком человеке, которые вам с радостью будут передавать сегодня, а чтобы понять, зачем их решили довести до вашего сведения, подумайте о том, в чем состоит интерес сплетника.

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