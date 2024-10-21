Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда все проблемы будут быстро решаться

День активных действий, которые позволяют достичь поставленных целей гораздо быстрее, чем это происходит в другое время.

Самыми успешными в это время оказываются люди творческих профессий – их креатив зашкаливает все возможные нормы, но и те, кого принято называть технарями, тоже внакладе не останутся, особенно если будут искать новое – неожиданное – решение старых проблем. Мощная энергетика Луны значительно ускорит решение всех рабочих и бытовых проблемы – на любое занятие удастся потратить гораздо меньше времени, чем обычно, поэтому рациональным будет выбрать самые сложные из них.

Овен

Все недоговоренности, которые существуют в отношениях с близких человеком, необходимо аннулировать п мере их возникновения, в противном случае они негативно скажутся на домашней атмосфере.

Телец

Сегодня вам очень важно, как можно меньше говорить и как можно больше слушать окружающих вас людей: таким образом вам удастся обнаружить их истинные – не всегда порядочные – намерения.

Близнецы

Похоже, знания и умения, которые вы накопили к этому времени, достигли того состояния, когда не только можно, но и нужно передавать другим: подумайте об онлайн-курсах или хотя бы тематическом блоге.

Рак

Помогая решать чужие проблемы, помните о том, что нельзя все делать за других, в противном случае человек никогда не поймет, почему он оказался в подобном – незавидном – положении и будет попадать в него снова и снова.

Лев

Нынешний день – впрочем, как и любой другой – благоприятен для добрых дел с той только разницей, что сегодня вам удастся найти людей, которым крайне необщим ваша помощь – обязательно нужно ее оказать.

Дева

Вообще-о, представители вашего знака редко раскрывают душу посторонним людям, но сегодня – в порыве откровенности – можете рассказать им то, о чем желательно было бы умолчать – не стоит этого делать.

Весы

Решительные е5йствия выводят вас из состояния равновесия – как морального, так и физического, поэтому вы стараетесь их избегать, но поскольку сегодня без них не обойтись, придется потерпеть.

Скорпион

От домашних хлопот, даже если вы планировали его заранее, сегодня лучше отказаться: все будет идти не так, как вы планировали, а невыполненные задачи оставят чувство острого недовольства собой и жизнью.

Стрелец

Если вы давно планировали реализацию важного профессионального проекта, сегодня самое время начать работу над ним: благоприятное влияние звезд сделает возможным быстрое и успешное ее завершение.

Козерог

Сплетни о ком-то из ваших близких – друге или близком родственнике, которые дойдут до вас в этот день, необходимо тщательно проанализировать: благодаря этому вы сможете понять, кто является их автором.

Водолей

Сложатся максимально благоприятные обстоятельства для того, чтобы коренным образом изменить свою жизнь – например, переехать в другой город или даже страну, сменит работу или семейный статус.

Рыбы

Не стоит пытаться самостоятельно справиться с вызовами нынешнего дня – за помощью нужно обратиться к тем, кто сможет эффективно и, что немаловажно, бескорыстно ее оказать – друзьям или близким.

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