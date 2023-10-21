Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

День, когда активизируются силы зла, поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность во всех отношениях.
Прежде всего важно отказаться от любого риска - он не только не оправдает возложенных на него надежд, но и наоборот, может привести к потерям – как материального, так и физического свойства – то есть, травмам. Не стоит ходить по безлюдным улицам в темное время суток, а еще лучше – и вовсе остаться дома.
Овен
Не стоит обращать внимания на дурные предчувствия, которые могут испортить вам настроение в этот день: они окажутся всего лишь игрой лунных энергий, не имеющей никакого отношения к действительности.
Телец
Важно избежать эмоциональных всплесков, которые могут испортить отношения с окружающими людьми – как возлюбленными, так и членами семьи – старшими родственниками и детьми.
Близнецы
Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, необходимо настраивать себя на позитивный лад, тогда и обстоятельства будут складываться соответствующим – положительным – образом.
Рак
Активная деятельность не даст ожидаемого результата, поэтому не стоит планировать на сегодня большое количество дел, лучше позволить себе как следует отдохнуть, что вполне логично в выходной день.
Лев
Необходимо прислушаться к замечаниям, которые сегодня могут делать близкие люди: в них несомненно будет присутствовать зерно истины, поэтому важно принять их ко вниманию.
Дева
Не стоит обращать внимания на возможные в этот день недружественные выпады со стороны окружающих вас людей: оставьте их наедине с их агрессией – не взваливайте ее на свои плечи.
Весы
Нельзя вмешиваться в чужие конфликты, даже если будет казаться, что без вашего участия в них никак не обойтись: велик риск, несмотря на врожденную дипломатичность, кого-то ненароком задеть.
Скорпион
Даже если вы собираетесь всего лишь устроить уборку в доме, не поленитесь и составьте план, согласно которому вы будете действовать, в противном случае вы, хватаясь то за одно, то за другое, рискуете ничего не успеть.
Стрелец
Раздражительность, которая может сегодня накрыть вас с самого утра, будет мешать общению с окружающими людьми, поэтому необходимо всеми возможными способами сдерживать ее.
Козерог
Главное в этот день – настраивать себя на положительную волну как в личных вопросах, так в житейских делах: позитивное мышление пока еще никто не отменял, и сегодня оно сослужит вам добрую службу.
Водолей
Любая ссора, которая произойдет в этот день, будет иметь долговременные последствия: чтобы не доводить до такого развития событий, придется постараться и сохранить хорошие отношения с окружающими.
Рыбы
Нежелательно общаться с людьми, которые вызывают у вас отторжение: их токсичность может негативно сказаться не только на настроении, но на самочувствии – есть риск слабости и головокружений.
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