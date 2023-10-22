Гороскоп на 23 октября для всех знаков Зодиака: день, когда любые начинания обречены на успех

День подходит для любых начинаний, что особенно благоприятно – и логично – для начала рабочей недели.

Можно приступать к работе над новыми проектами, открывать свое дело и даже начинать ремонт в доме – как косметический, так и капительный. Любые начинания этого дня обречены на успех, особенно если не форсировать события, а продвигаться к поставленной цели спокойно и не торопясь, но – с уверенностью в своих силах.

Овен

Не стоит обращать внимания на тех, кто захочет испортить вам настроение: к сожалению, таких людей в этот день будет предостаточно, но только от вас зависит, реагировать на их злобные выпады или нет.

Телец

Тем, кто давно собирался попросить у начальства прибавки к жалованию или повышения по службе – благо, недавно освободилась новая должность, не стоит медлить: лучшего времени, чем сегодняшний день, не найти.

Близнецы

Нежелательно доверять малознакомым людям, которые могут делать вид, что хотят вам помочь, а на самом деле будут преследовать корыстные цели: имеет смысл ставить под сомнение любые их слова.

Рак

На приятные сюрпризы, которые приготовил вам нынешний день, могут рассчитывать только те, кто с самого утра настроится на позитив – негативное мироощущение не лучшим образом отразится на событиях.

Лев

Даже при большой рабочей загруженности необходимо найти время для близких и родных людей: согласитесь, в последнее время они видели вас не так уж часто, а значит, пришло время возвращать моральные долги.

Дева

Можно – и нужно – принимать важные решения, но – с одним условием: не стоит делать это впопыхах, не продумав все вероятные последствия и не просчитав все за и против, в противном случае легко ошибиться.

Весы

Сегодня окружающие часто будут обращаться к вам за советами – как профессионального, так и житейского свойства: не стоит никому отказывать в такой малости, ведь вам это ничего не будет стоить.

Скорпион

В отношениях с любимым человеком можно будет ощутить напряженность, из которой, впрочем, не стоит делать трагедию: она – всего лишь влияние лунных энергий, которое продлится до завтрашнего дня.

Стрелец

Упадок сил, который вы можете почувствовать в этот день, будет связан с переутомлением, так что желательно, несмотря на понедельник, найти время для полноценного отдыха и другие меры, укрепляющие иммунитет.

Козерог

Не стоит противиться желанию делать добрые дела, даже если на благотворительность придется, как вам кажется, потратить слишком много времени: хорошее обязательно вернется к вам бумерангом.

Водолей

День благоприятен для решения проблемы, которая давно висит над вами дамокловым мечом: сегодня вы сможете найти удачный и, кстати, очень простой выход из сложившейся ситуации.

Рыбы

Нынешний день, несмотря на понедельник, желательно провести дома: как известно, в нем и стены помогают, поэтому серьезным профессиональным проектом лучше заниматься здесь, а не в офисе.

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