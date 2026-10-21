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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
357
Время на прочтение
3 мин

Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно завершить все, что откладывали

День, когда все, что мы сделали — и особенно не сделали — в свое время, возвращается к нам и требует завершения.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Осенний натюрморт

Осенний натюрморт / © Credits

Пугаться такого стечения обстоятельств не стоит, гораздо важнее — подумать о том, как «закрыть» не доведенные до логического конца дела и проекты, и поставить точки над «i» в отношениях с людьми.

Впрочем, вполне возможно, что последние получать благополучное продолжение- каким-то проектам и отношениям с людьми не только можно, но и нужно дать второй шанс.

Овен

Если вам кажется, что по пути к своей профессиональной цели вы двигаетесь слишком медленно, то, возможно, эти подозрения имеют под собой реальные основания — самое время подумать о том, как можно исправить ситуацию.

Телец

От финансовых операций любого масштаба — не только крупных, но и кажущихся незначительными — лучше отказаться — слишком велик риск, совершить досадную ошибку и вместо прибыли получите убыток.

Близнецы

Выяснение отношений с близкими людьми, даже если вы наметили их заранее, лучше перенести на другой день — в разговоре может всплыть старая обида, которая вместо примирения приведет к очередной ссоре.

Рак

Необходимо спуститься с небес на землю и реально посмотреть на вещи, в противном случае может случиться так, что вы, перепутав реальные события с вымышленными, можете оказаться в приятной ситуации.

Лев

Очень важно абстрагироваться и взглянуть на себя как будто бы со стороны — сделать это будет нелегко, но такое «упражнение» поможет вам понять, что вы делаете неправильно и как исправить линию своего поведения.

Дева

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будет посылать вам жизнь: в них заложены важные подсказки, которые обязательно необходимо учесть, составляя свои планы на будущее.

Весы

Доказать сегодня что-либо окружающим вас людям — особенно недоброжелательно настроенным — будет невозможно, так что не стоит тратить на это занятие энергию, достойную лучшего применения.

Скорпион

Нынешний день предоставит представителям знака редкие шансы, которые позволят улучшить ситуацию как в профессиональной, так и в личной жизни, главное их не упустить, о чем впоследствии придется пожалеть.

Стрелец

Отношения с некогда близким человеком из прошлого, который совершенно неожиданно может объявиться в вашей жизни, вполне возможно продолжатся с того момента, в котором вы когда-то расстались.

Козерог

Секрет успеха этого дня состоит в креативном подходе к решению любой профессиональной задачи — даже на технический проект можно посмотреть с творческой точки зрения, что обязательно пойдет ему на пользу.

Водолей

Возможная ситуация профессионального или личного свойства, которая потребует от вас молниеносного решения, поэтому в течение дня необходимо все время быть внимательными к постоянно меняющимся обстоятельствам.

Рыбы

Сосредоточившись на прошлом, вы легко можете потерять прекрасные возможности, предоставляемые вам сегодняшним днем, поэтому необходимо оставить события прошлого в том времени, в котором они произошли.

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