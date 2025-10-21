Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда пора приступать к важным делам

Гороскоп на 22 октября / © Getty Images

Единственное условие, которое необходимо соблюсти — это твердый настрой на позитив: негативные мысли — и связанные с ними планы — не дадут возможности сконцентрироваться на своей деятельности — как профессиональной, так и бытовой — и, как следствие, успешно выполнить все, что будет намечено.

Овен

К критике, которая возможна в ваш адрес в этот день, необходимо отнестись с максимальным спокойствием: конструктивную принять к сведению, а на все остальное — как на происки недоброжелателей — не обращать внимания.

Телец

День, когда народная мудрость о том, что слово серебро, а молчание — золото, будет актуальна как никогда: очень важно взвешивать каждое свое слово, неосторожность в этом смысле может очень дорого вам обойтись.

Близнецы

Энергию, которой сполна наделят вас звезды, необходимо расходовать крайне экономно, в противном случае ее может не хватить на только на профессиональные планы, но и на самые элементарные бытовые действия.

Рак

Главным профессиональным навыком, который будет востребован в это время, станет быстрота реакции: она позволит мгновенно — и без колебаний — оценить ситуацию и, пока другие будут размышлять, достичь нужной цели.

Лев

Раздражения, которое вы будете испытывать по отношению к окружающим с самого утра, можно избежать, заняв себя важным делом — прежде всего работой, которую — даже при большом желании — никак нельзя отложить.

Дева

День категорически не подходит для финансовых операций любой степени сложности: даже покупку продуктов в супермаркете лучше перенести на другое время, а о более сложных делах и говорить не приходится.

Весы

Не стоит делиться своими планами не только с посторонними, но и с близкими и родными людьми: в этот день очень легко сглазить самих себя, поэтому лучше потратить силы на достижение цели, а не на разговоры о ней.

Скорпион

Энергию, которая будет переполнять в этот день, необходимо направить в конструктивное русло — на работу, а не на выяснение отношений с окружающими, что станет пустой тратой моральных и физических сил.

Стрелец

Сегодня сложатся максимально благоприятные условия для устройства личной жизни: вы долго ею пренебрегали, выдвигая на первый план профессиональные вопросы, теперь пришла пора исправлять ситуацию.

Козерог

Люди, которых вы давно не видели, неожиданно появятся в вашей жизни, чтобы предоставить вам важную информацию профессионального или личного характера — обязательно примите все сказанное ими к сведению.

Водолей

На работе — несмотря на разгар недели — особого энтузиазма от вас не потребуется, поэтому день можно посвятить домашним хлопотам, тем более что в период наступления первых холодов недостатка в них не наблюдается.

Рыбы

Действовать сегодня необходимо в соответствии с заранее составленным планом, тщательно, методично и постепенно переходя от одного пункта к другому, тогда и работа окажется максимально легкой и успешной.

