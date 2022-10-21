Гороскоп на 22 октября для всех знаков Зодиака: день, когда вероятны искушения и провокации

День, когда вероятны любые – в том числе и неприятные – сюрпризы, которые потребуют к себе философского отношения.

Велика вероятность искушений и провокаций, которым необходимо противостоять, иначе можно попасть в неловкое, а то и неприятное положение. Настроение в течение дня будет меняться несколько раз, что не лучшим образом отразится на психологическом состоянии: удержать душевное равновесие можно, только занимаясь любимым делом и проводя время в окружении близких людей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 октября для Овнов

Не стоит ничего покупать: даже если вы заранее планировали на этот день поход по магазинам, составляя список необходимых приобретений, перенесите это мероприятие – лучше сделайте уборку в квартире.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 октября для Тельцов

Даже если вам очень захочется выговориться, не стоит откровенничать с людьми, которых вы плохо знаете – неизвестно, каким образом они распорядятся информацией, которую вы им доверите.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 октября для Близнецов

Нежелательно симметрично отвечать на хамство, с которым вы сегодня можете столкнуться: не стоит ставить себя на один уровень с неадекватными людьми – сдержавшись, вы будете собой гордиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 октября для Раков

Приливом энергии, который вы почувствуйте с самого утра, необходимо распорядиться грамотно и экономно, в противном случае все силы будут потрачены в первую половину дня, а для второй ничего не останется.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 октября для Львов

День, когда деньги необходимо расходовать с большой осторожностью – велик риск потратить больше, чем вы можете себе позволить, и оставшуюся часть месяца вам придется жить на голодном пайке.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 октября для Дев

Не стоит отправляться в поездки, даже если это всего лишь путешествие одного дня: на пути возникнет масса препятствий, которые сделают передвижением сложным, а то и вовсе невозможным.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 октября для Весов

Необходимо найти золотую середину между активной деятельностью и ленью – как первое, так и второе совершенно неприемлемо: лучше всего для этого дня подойдет хобби – никакое другое занятие вас так не порадует.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 октября для Скорпионов

Не вступайте в споры с близкими людьми и уж тем более не высказывайте им свое мнение безапелляционно, как вы это обычно делаете: если не хотите кривить душой и подстраиваться под их убеждения, лучше промолчите.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 октября для Стрельцов

Общаясь с друзьями или родными, не хвастайтесь своими достижениями: не все умеют с легкостью соглашаться с тем, что ни в чем не преуспели – не стоит провоцировать людей на негатив.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 октября для Козерогов

Чем бы вы сегодня ни занимались, не отвлекайтесь на пустые разговоры, которыми – как назло! – будут отвлекать вас окружающие: вместе со словами уйдет энергия, которая отпущена вам звездами на этот день.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 октября для Водолеев

Звезды предостерегают вас от риска, к которому вас сегодня может тянуть, как магнитом: желаемого результата достичь все равно не удастся, а вот потерять деньги можно будет вполне.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 октября для Рыб

Сегодня поссориться с близким человеком можно из-за любой мелочи, а вот последствия такого конфликта могут оказаться более чем серьезными, поэтому острые углы в этот день, как никогда, необходимо сглаживать.

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