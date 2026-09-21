Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда люди становятся чересчур обидчивыми

Дикий виноград / © Credits

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Мысли и пожелания в этот день должны быть только позитивными, а вот за злые комментарии в адрес других людей рано или поздно придется ответить: закон бумеранга действует четко и быстро.

Поскольку в этот день люди становятся чересчур обидчивыми, не стоит неосторожно шутить — любая мелочь может стать причиной серьезного конфликта.

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Овен

Ни при каких условиях нельзя жалеть себя: во-первых, у вас нет для этого никаких оснований, а во-вторых, такое настроение лишит вас трудоспособности, в которой вы будете особенно нуждаться в этот день.

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Телец

Вспышки гнева, которые могут преследовать представителям вашего относительно спокойного знака в течение всего дня, необходимо направлять — как атом — в мирное русло: например, на работу или домашние хлопоты.

Близнецы

День — разумеется, по возможности — рекомендуется провести в одиночестве и покое: без присутствия рядом «раздражителей» в виде окружающих людей вам удастся сделать куда больше того, что вы изначально себе наметили.

Рак

Несмотря на прилив энергии, которую вы можете ощутить в этот день, работе это, скорее, помешает, чем поможет: чтобы этого не произошло, не стоит бестолково хвататься за все сразу — нужно четко действовать по плану.

Лев

Оценивая поступки окружающих вас людей, не торопитесь их осуждать: сначала постарайтесь понять точку зрения другого человека, а уж потом делайте выводы, только в таком случае они не будут поспешными.

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Дева

Сегодня, как ни странно это прозвучит, не стоит слишком тесно контактировать с близкими людьми: поскольку есть вероятность ссоры, которая может затянуться надолго, необходимо свести общение к минимуму.

Весы

День благоприятен для исправления допущенных ранее ошибок — как в профессиональном, так и в личном плане: можно переработать проект с погрешностью или извиниться перед обиженным вами человеком.

Скорпион

Изменить к лучшему отношения с близким человеком не так сложно, как кажется предстаивтелям знака на первый взгляд — главное, хотя бы ненадолго допустить, что он — как ни странно это понимать! — тоже может быть прав.

Стрелец

День, когда необходимо отодвинуть на второй план решение любых материальных вопросов, предпочтя им духовные: интересно, что со временем именно такой жизненный подхлд принесет вам финансовую прибыль.

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Козерог

Не отказывайте в помощи другим — даже малознакомым или незнакомым — людям, которые обратятся к вам с просьбой решить их проблемы: то, что вам ничего не будет стоить, для них окажется существенной подмогой.

Водолей

Очень важно обращать внимание на любые сигналы, которые будет посылать вам в этот день судьба — они помогут правильно сориентироваться в сложившейся непростой — профессиональной или жизненной — ситуации,

Рыбы

Нынешний день желательно посвятить полноценному отдыху — это поможет расслабиться и восстановить ослабевшие силы перед важным профессиональным рывком, которые предстоит вам в ближайшее время.

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