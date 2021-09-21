Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

День, когда категорически не рекомендуется грустить, печалиться и унывать – высшие силы могут этого не понять и не простить.

Время благоприятно для веселого времяпрепровождения, которое, если нет подходящего внешнего повода – например, государственного или корпоративного праздника – необходимо устраивать себе самим. Также в это время можно – и нужно – объясняться в любви, делать предложение руки и сердца и отвечать на последнее согласием.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 сентября для Овнов

Не стоит начинать работу над новым проектом, не проведя соответствующую подготовку – не составив подробный план и не просчитав возможные препятствия, а заодно и не взвесив свои силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 сентября для Тельцов

Настроение, которое с утра будет стремиться к нулю, необходимо поднимать любыми доступными методами: качественными фильмами и сериалами, любимой музыкой и, конечно, общением с друзьями и любимыми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 сентября для Близнецов

Какими бы правильными ни казались вам советы, которые будут давать окружающие – в том числе и родные и близкие – люди, постарайтесь все-таки жить собственным умом, а иначе зачем он вам?

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 сентября для Раков

День благоприятен для принятия мер для похудения – диеты, поста, голодания или разгрузочных дней: килограммы, которые будут уходить, начиная с этого время, никогда больше не вернутся.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 сентября для Львов

День, на который можно назначать деловые переговоры: не только коллеги и партнеры по бизнесу, но и оппоненты будут сегодня расположены идти навстречу и поддерживать ваши профессиональные предложения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 сентября для Дев

Время благоприятно для людей, занимающихся любым видом творчества – как в профессиональном отношении, так и в плане увеличения заработка: им будет вести во всех их делах и начинаниях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 сентября для Весов

Прежде чем приступить к реализации нового проекта, хорошо взвесьте свои силы: хватит ли их на продолжительную дистанцию, в противном случае нужно выбрать цель поскромнее.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 сентября для Скорпионов

Поднять настроение, которое в этот день будет колебаться от печали до радости – и обратно, можно поднять при помощи маленьких, но приятных подарков, сделанных самим себе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 сентября для Стрельцов

С плохим настроением, коль скоро оно будет докучать вам с самого утра, необходимо бороться всеми доступными способами – почему бы, например, не отправиться на шопинг и не купить что-то очень нужное и красивое.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 сентября для Козерогов

Можно – и нужно! – приступать к воплощению в жизнь мечты, которая долгое время казалась недостижимой: сегодня обстоятельства для этого сложатся самым благоприятным образом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 сентября для Водолеев

В отношениях с партнером – мужем или любимым человеком – может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы направить совместную жизнь в счастливое русло.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 сентября для Рыб

Можно – и нужно – проводить финансовые операции любой сложности – от уплаты по счетам до открытия банковских карт и депозитов, они окажутся удачными и в самое ближайшее время принесут солидные дивиденды.

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