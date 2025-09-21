Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя отказывать в помощи никому

Гороскоп на 22 сентября / © Associated Press

Составляя планы на будущее — как профессиональные и финансовые, так и личные или бытовые, необходимо учитывать все детали и нюансы, которые впоследствии помогут достичь намеченных целей. Ответ на важный жизненный вопрос может прийти во сне — главное, проснувшись, не забыть его содержание.

Овен

Любая досадная мелочь может стать причиной ссоры с любимым человеком или близким другом, поэтому в этот день — если, конечно, есть такая возможность — лучше провести его, не общаясь с ним.

Телец

Активные физические действия — как на работе, так и дома — в этот день не приветствуются, а вот те, кто занимается умственным трудом, смогут достичь весомых результатов, главное — не лениться.

Близнецы

Ни в коем случае нельзя срывать злость за профессиональные или финансовые неудачи на близких людях — дела в конце концов обязательно наладятся, а трещину в отношениях можно уже и не загладить.

Рак

Наметив себе цель, необходимо идти к ней, не задумываясь, останавливаясь и, уж тем более, на пятясь назад — даже незначительно отступление надолго — а, возможно, и насовсем — отдалит вас от желаемого результата.

Лев

Деловые переговоры лучше проводить в максимально неформальной обстановке — официоз в этом смысле не даст возможности найти общий язык и, как следствие, достичь намеченной договоренности.

Дева

В соответствии с известной поговоркой, в этот день нужно лучше спешить, не торопясь: так удастся меньше устать и, как ни странно, куда больше успеть — результаты вас не только порадуют, но и удивят.

Весы

Даже в разговорах с друзьями и близкими не стоит делиться своими сокровенными планами — энергия, предназначенная для дел, может уйти на их обсуждение, а желаемого результата добиться не удастся.

Скорпион

День, хоть это будет сложной задачей, лучше провести в уединении молчании, иначе под влиянием минуты можно наговорить такого, за что впоследствии придется долго и, возможно, безрезультатно извиняться.

Стрелец

Все важные и трудоемкие профессиональные и домашние дела лучше перенести на вторую половину дня — к этому времени организм получит количество энергии, которого будет достаточно для их осуществления.

Козерог

Появление старого знакомого или повторение ситуации из прошлой, с одной стороны создадут ощущение дежа-вю, с другой, позволят ответить на важный вопрос, который давно не дает вам покоя.

Водолей

Необходимо потратить силы и время на свой внешний вид — новый имидж внесет приятное разнообразие как в личную, так и в профессиональную жизнь, где можно рассчитывать на новую должность или новую работу.

Рыбы

От встреч личного характера, даже если они были намечены заранее, лучше отказаться, а вот деловые переговоры пройдут успешно — удастся прийти к согласию даже в самых сложных и неоднозначных вопросах.