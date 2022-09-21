Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно экономить силы

День, когда энергия, и без того слабая, будет исчезать, как в черной дыре, в бесконечных ссорах и конфликтах.
В результате ее не хватит даже на самую несложную работу, которую, тем не менее, необходимо сделать. Так что расходовать силы необходимо экономно и наполеоновских планов – во всяком случае, на сегодня – строить не стоит. Также нежелательно встревать в любые конфликты: тем, кто не может держать эмоции под контролем, а язык – за зубами, лучше вообще ни с кем не общаться.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 сентября для Овнов
День категорически не подходит для работы над новыми проектами – успехом они не увенчаются, а драгоценное время и силы будут потрачены зря, поэтому нужно довести до ума уже начатые дела.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 сентября для Тельцов
Не стоит поддаваться на провокации людей, которые захотят зацепить вас за живое и вывести на всплеск негативных эмоций.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 сентября для Близнецов
Звезды советуют вам сегодня найти время для отдыха, лучше всего посвятить ему вторую половину дня, а с утра, уж так и быть, можете поработать, только особенно не напрягайтесь.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 сентября для Раков
Совсем не общаться с окружающими – особенно если речь пойдет о родственниках и коллегах – вам не удастся, но выставить дистанцию между собой и ними вам вполне под силу: это поможет вам не поссориться с ними.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 сентября для Львов
Постарайтесь отказаться от неумеренных и напрасных трат, к которым вас сегодня как будто бы что-то специально будет подталкивать: в запале вы можете приобрести массу ненужных вещей.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 сентября для Дев
Необходимо отказаться от серьезных физических нагрузок – они могут стать причиной травм, а также вызвать обострение хронических заболеваний, к чему необходимо отнестись со всей серьезностью.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 сентября для Весов
Энергию, которой, как вам покажется, у вас будет очень много, необходимо расходовать экономно, в противном случае, потратив силы на второстепенные дела, вы не успеете сделать главные.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 сентября для Скорпионов
Ссора с лучшим другом, скорее всего, произойдет по его вине, но это не значит, что вам от этого будет легче, поэтому постарайтесь не обращать внимания на его злые шутки и неприятные для вас замечания.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 сентября для Стрельцов
День благоприятен для занятий, которые приносят вам удовольствие, поэтому обязательно надо пообщаться с детьми, особенно если они еще маленькие, и уделить время своему хобби.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 сентября для Козерогов
Сегодня – впрочем, как и всегда – крайне важно избегать пустых разговоров, с которыми к вам будут приставать окружающие вас люди: из-за них вы не сможете завершить дела, намеченные на этот день.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 сентября для Водолеев
День неблагоприятен для финансовых операций любого масштаба – даже незначительная покупка в супермаркете может оказаться неудачной, что вызовет сожаление о бездарно потраченных деньгах.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 сентября для Рыб
Сегодня не самый удачный день для общения с начальством: оно будет негативно настроено по отношению к вам, поэтому результат такой беседы окажется прямо противоположным ожидаемому.
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