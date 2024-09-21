Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда удача улыбнется тем, кто действует

День, когда – несмотря на выходной – можно приступать к воплощению в жизнь любых, в том числе и самых смелых идей.

В это время меняется отношение к окружающему миру и людям с негативного на позитивный: в вопросах, которые еще вчера казались безнадежными, сегодня появится надежда на их благополучное разрешение. Удача будет способствовать тем, кто действует, а не ждет, что все устроится само по себе.

Овен

Главное «оружие», которая поможет в решение любых профессиональных задач, вера в себя и свои силы – без нее вам не удастся справиться даже с повседневными делами, не говоря уже о серьезных проектах. .

Телец

Приниматься за новые дела можно только тогда, когда будут завершены и закрыты старые, в противном случае ничего добиться не удастся – «хвосты» не дадут вам продвинуться вперед ни на шаг.

Близнецы

Достичь поставленной цели позволит разработанные заранее тактика и стратегия, поэтому стоит потратить время на то, чтобы определиться с тем, чего вы действительно хотите и как будете этого добиваться.

Рак

Инициатива в этот день будет всячески приветствоваться как высшими силами, так и вашими близкими, а тот факт, что коснется она преимущественно домашних дел, ее важности не умаляет.

Лев

Не стоит легкомысленно относиться к людям, которые не скрывают своей зависти к вам и вашим успехам: они далеко не так безобидны, как это может показаться на первый взгляд, и способны доставить серьезные неприятности.

Дева

Прошедшую неделю вы провели в трудах на собственное благо и, надо признать, добились неплохих результатов, так почему бы не посвятить нынешний – выходной – день отдыху, который вы заслужили.

Весы

Главным условием правильности принимаемого вами в этот день решения станет спокойствие: если же вы – по привычке – разволнуетесь и начнете внутренне метаться из стороны в сторону, досадной ошибки не избежать.

Скорпион

Не стоит рассказывать о своих профессиональных – или личных – планах не только посторонним, но и близким вам людям: велика вероятность того, что, высказав свои намерения вслух, вы обречете их на неудачу.

Стрелец

Сегодня, несмотря на выходной, можно приниматься за любое – даже очень сложное – дело: удача будет на вашей стороне, и вы сможете с ним справиться, особенно если не начнете сомневаться в своих силах.

Козерог

Невозможно выяснить отношения с близким человеком, бесконечно обижаясь друг на друга и играя при этом в молчанку: поговорив с ним начистоту, вы многое поясните и, что очень важно, помиритесь.

Водолей

Креативные идеи будут приходить вам в голову в таком количестве, что только успевай записывать – причем, применить их можно будет даже в самых далеких от творчества областях.

Рыбы

Близкие люди могут всерьез испытывать ваше терпение, но только от вас зависит, приведет это к серьезному конфликту или нет: помните о том, что речь идет о родне – другой у вас не будет, а, значит, нужно сдерживаться.

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