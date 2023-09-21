Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда всем нужно сделать выводы

День, когда главным занятием должно стать осмысление своих поступков с последующими выводами, касающимися совершенных ошибок.

Энергии этого времени благоприятны для того, чтобы, основываясь на них, понять, как действовать дальше, чтобы быть максимально успешным. Также можно планировать свои дальнейшие действия: удастся решить, какие дела окажутся по плечу, а от каких лучше отказаться.

Овен

Накануне выходных звезды рекомендуют вам заняться очищением организма – как на физическом, так и на моральном уровне: можно не только перейти на детокс-диету и сходить в сауну, но и посетить музей или театр.

Телец

День необходимо потратить на работу, а не разговоры с коллегами, даже если вам будет казаться, что они – исключительно по делу: отвлекаясь на них, вы довольно быстро обнаружите, что потратили время впустую.

Близнецы

Велика вероятность появления в вашей жизни человека, с которым вы когда-то расстались ек самым лучшим образом: выслушайте его версию тех событий, возможно, она станет для вас неожиданностью.

Рак

О своем здоровье нужно заботиться всегда, но сегодня – особенно: особенно это касается тех, кто страдает от хронических заболеваний – важно вспомнить о рекомендациях лечащего врача и следовать им.

Лев

Несмотря на занятость, постарайтесь найти время для друзей и родственников, особенно если вы давно их не видели: пришло время возвращать моральные долги людям, которые вас любят.

Дева

Энергии дня благоприятны для того, чтобы наладить отношения с человеком, с которым вы поссорились довольно давно, но все это время скучали без него – сегодня для примирения сложатся благоприятные условия.

Весы

Обидевшись на руководство или осознав бесцельность своих профессиональных усилий, не торопитесь делать резкие движения, направленные на смену – время дл этого еще не пришло.

Скорпион

К предложению заработать много денег, ничего при этом не делая, необходимо отнестись с максимальной осторожностью: скорее всего, с ним к вам обратятся мошенники, цель которых – обмануть вас.

Стрелец

Дельный житейский совет, в котором вы сейчас нуждаетесь, даст близкий друг, которому вы доверяете безоговорочно: прислушайтесь к его словам – они помогут вам выйти из ситуации победителем.

Козерог

Даже попав на работе в цейтнот, не просите у коллег оказать вам посильную помощь: скорее всего, они сделают все кое-как, а вам потом придется исправлять совершенными ими ошибки.

Водолей

Если человек, который вас обидел, осознал свою ошибку и хочет извиниться, не стоит его отталкивать – в конце концов, никто не застрахован от ошибок, и вы тоже не являетесь святыми.

Рыбы

Осуждение других людей за совершенные ими поступки – не ваша компетенция уже хотя бы потому, что вы не знаете всех обстоятельств, в которых он оказался, а, значит, не можете быть объективными.

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