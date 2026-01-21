Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака: день, когда любые мысленные усилия принесут пользу

Растения под снегом / © Credits

Зато любые мысленные усилия будут даваться легко и принесут пользу. Приветствуется любая интеллектуальная и умственная работа — научная, писательская и журналистская деятельность.

Даже разгадывание кроссвордов в этот день принесет несомненную пользу — это занятие поможет натренировать память, развить логическое мышление и умножить словарный запас.

Овен

Можно с одинаковым успехом заниматься любыми делами — как уже начатыми и отложенными по уважительной причине на энное время, так и новыми, весьма перспективными, хоть и запланированными недавно.

Телец

Не стоит тратить драгоценное время на пустые разговоры и споры с окружающими людьми — в них, как в черную дыру, уйдут силы и энергия, необходимые для решения важных профессиональных вопросов.

Близнецы

Если внимательно слушать людей, с которыми общаетесь, не пропуская их слова мимо ушей, можно сделать много очень важных выводов: прежде всего, понять, как на самом деле собеседник к вам относится.

Рак

Возможно получение уникального профессионального предложения, вы не только не сможете, но и не захотите отказаться: так, новая должность с более высокой зарплатой наверняка не оставит вас равнодушными.

Лев

Время идеально подходит для отдыха, но поскольку на календаре будний день и возможности остаться дома нет, не стоит браться за серьезные проекты, — лучше заняться мелкими, рутинными делами.

Дева

Ответ на важный вопрос придет сам по себе — главное, прислушиваться как к своему внутреннему голосу, так и к знакам, которые сегодня в большом количестве будут посылать Вселенная вместе с вашим подсознанием.

Весы

Можно подписывать серьезные финансовые документы и заключать рассчитанные на перспективу сделки — обстоятельства поспособствуют тому, что уже в самое ближайшее время они принесут хорошие дивиденды.

Скорпион

Нельзя упускать удачу, которая в этот день сама будет идти в руки: любой счастливый шанс нужно использовать для собственного блага на все сто процентов, помня о том, что такие возможности жизнь дает нечасто.

Стрелец

День, когда рекомендуется прислушиваться не только к собственной интуиции, но и к мнению окружающих людей, особенно если оно будет исходить от тех, кто желает вам добра — близких друзей и родных.

Козерог

С блеском выполненное профессиональное задание позволит с наилучшей стороны презентовать себя перед начальством и получить соответствующие бонусы — например, работу над очень выгодным проектом.

Водолей

Благоприятное время для разговора с непосредственным руководством — в этот день оно, будучи настроенным благодушно, с энтузиазмом воспримет любое исходящее от вас рационализаторское предложение или новый проект.

Рыбы

Необходимую для работы энергию принесет общение с теми, кто вам по-настоящему дорог — как бы хорошо вы друг друга ни знали, вам все равно найдется, о чем поговорить — перечень тем для разговора неиссякаем.

