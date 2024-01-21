Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем испытывать жалость

Доминирующей чувством в это время станет жалось, которую мы будем испытывать как в другим, так и к самим себе. И если в первом случае она благотворно повлияет на каждого из нас, заставив делать добрые дела, то во втором оно окажется деструктивным и до добра не доведет. А вот что не только можно, но и нужно испытывать по отношению к окружающим людям, так это благодарность – причем, желательно, чтобы она была действенной: пора отвечать добро на добро.

Овен

Не стоит принимать близко к сердцу упреки и обвинения окружающих вас людей: их поведение предопределено энергиями нынешнего лунного дня, поэтому уже завтра они будут его стыдиться.

Телец

Постарайтесь унять вспышки злости и ярости, которые вы можете испытать в этот день: под их влиянием вы можете натворить такого, о чем уже завтра будете жалеть, но исправить ничего не сможете.

Близнецы

Любые слова малознакомых – или незнакомых – людей необходимо ставить под сомнение: прежде чем счесть их руководством к действию, задайте себе вопрос: в чем состоит интерес того, кто вам их говорит.

Рак

Сегодня вам часто будет казаться, что окружающие вас люди – будь то начальство, коллеги или близкие – не ценят вас по достоинству: на самом деле это не так, поэтому не давайте разгуляться своей мнительности.

Лев

Не стоит стесняться своей «слабости», показывая близким людям, насколько они вам дороги: корона при этом с вас точно не упадет, а на ваших отношениях \то отразится самым благоприятным образом.

Дева

День, когда нужно позаботиться не только о себе, но и о других: возможно, кому-то из близких понадобится ваша помощь и поддержка – нужно, не задумываясь, без промедления ее оказать.

Весы

Материальная сторона жизни, конечно же, важна, но духовность значит ничуть не меньше, и сегодня желательно сделать приоритетной именно ее: найти время для чтения любимых книг, посетить театр или музей.

Скорпион

Можно – и нужно! – мириться с теми, с кем вы конфликтуете в последнее время: не отказывайтесь от «мирных переговоров», которые будет предлагать вам оппонент: худой мир лучше доброй ссоры.

Стрелец

Не старайтесь выполнить все, что запланировали на этот день – конечно, вы можете справиться с количеством, но при этом пострадает качество: лучше сделать меньше, но так, чтобы не к чему было придраться.

Козерог

Постарайтесь найти время для того, чтобы посетить пожилых родственников – например, бабушек и дедушек: беседа с вами будет для них лучшим подарком, но если вы еще что-то им купите, их восторгу не будет предела.

Водолей

Говорить по душам сегодня стоит только с теми, кому вы доверяете на все сто процентов, в противном случае секрет из вашей жизни вполне может стать достоянием широкой общественности.

Рыбы

Несмотря на будний статус дня, звезды настоятельно советуют представителям вашего знака посвятить его отдыху: вам необходимо поднакопить силы, которые понадобятся для работы над новым проектом.

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