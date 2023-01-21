Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя принимать все близко к сердцу

День, когда пробуждаются энергии нового лунного месяца – можно не только составлять планы на будущее, но и начинать действовать.

Главное, помнить: чем активнее в это время человек, тем выше его эмоциональный фон, а значит, он становится более впечатлительным и мнительным, принимает на свой счет даже то, что его совершенно не касается. Не стоит принимать все слишком близко к сердцу и под микроскопом рассматривать каждое слово – и даже взгляд – окружающих, это позволит сохранить хорошее настроение и оптимистический взгляд на мир.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 22 января для Овнов

Сегодня не стоит находиться рядом с людьми, которые по какой-то причине могут раздражать и даже вызывать агрессию, поэтому необходимо отказаться от шопинга, театров и музеев и даже вылазок на природу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 22 января для Тельцов

Если, несмотря на выходной, вы решите приступить к реализации нового профессионального проекта, его старт окажется удачным – главное, правильно выбрать цель и взять нужный темп.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 22 января для Близнецов

Избегайте ссор и споров, в которых надо активно – и агрессивно – доказывать свою правоту: энергия, потраченная на негатив, будет потрачена впустую, о чем вы очень быстро пожалеете.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 22 января для Раков

За поддержкой, которая потребуется вам в этот день, необходимо обратиться к близким людям или друзьям: они смогут убедить вас в том, что вы находитесь на пике профессиональной формы и со всем справитесь.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 22 января для Львов

Используйте выходной день для того, чтобы "почистить перышки": посетите салон красоты, побывайте у стилиста, закажите пару процедур в SPA, примите ванну с травами или аромамаслами.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 22 января для Дев

Тем, кто давно думают о смене места работы, можно начинать потихоньку действовать – почему бы вам, например, не обзвонить знакомых и не поставить перед ними задачу поиска интересных вакансий.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 22 января для Весов

Первую половину дня звезды советуют вам посвятить отдыху, а вот во второй, когда энергетика возрастет, можно составить план действий на ближайшее время – как минимум неделю, а как максимум – месяц.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 22 января для Скорпионов

Даже те из вас, кто пристально и неусыпно следит за фигурой, могут позволить себе сегодня отступить от диеты и устроить маленький кулинарный праздник: звезды уверены, что он вам не повредит.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 22 января для Стрельцов

Время на редкость благоприятно для устройства личной жизни: назначенное на этот день – особенно вторую его половину – романтическое свидание пройдет на самом высоком уровне.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 22 января для Козерогов

Появление в вашей жизни человека из прошлого будет важно для вас обоих: велика вероятность того, что он должен подсказать вам, как действовать в сложившейся в вашей жизни ситуации.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 22 января для Водолеев

Отвлечься от грустных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день, поможет хорошая книга или увлекательный фильм – лучше всего, если вы выберете жанр детектива, за перипетиями которого так интересно следить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 22 января для Рыб

Энергию, в которой вы не будете испытывать недостатка, необходимо направить на благое дело – например, на наведение порядка в своем доме: даже если в нем идеально чисто, всегда найдется чем заняться.

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