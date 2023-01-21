Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя принимать все близко к сердцу

День, когда пробуждаются энергии нового лунного месяца – можно не только составлять планы на будущее, но и начинать действовать.
Главное, помнить: чем активнее в это время человек, тем выше его эмоциональный фон, а значит, он становится более впечатлительным и мнительным, принимает на свой счет даже то, что его совершенно не касается. Не стоит принимать все слишком близко к сердцу и под микроскопом рассматривать каждое слово – и даже взгляд – окружающих, это позволит сохранить хорошее настроение и оптимистический взгляд на мир.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 22 января для Овнов
Сегодня не стоит находиться рядом с людьми, которые по какой-то причине могут раздражать и даже вызывать агрессию, поэтому необходимо отказаться от шопинга, театров и музеев и даже вылазок на природу.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 22 января для Тельцов
Если, несмотря на выходной, вы решите приступить к реализации нового профессионального проекта, его старт окажется удачным – главное, правильно выбрать цель и взять нужный темп.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 22 января для Близнецов
Избегайте ссор и споров, в которых надо активно – и агрессивно – доказывать свою правоту: энергия, потраченная на негатив, будет потрачена впустую, о чем вы очень быстро пожалеете.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 22 января для Раков
За поддержкой, которая потребуется вам в этот день, необходимо обратиться к близким людям или друзьям: они смогут убедить вас в том, что вы находитесь на пике профессиональной формы и со всем справитесь.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 22 января для Львов
Используйте выходной день для того, чтобы "почистить перышки": посетите салон красоты, побывайте у стилиста, закажите пару процедур в SPA, примите ванну с травами или аромамаслами.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 22 января для Дев
Тем, кто давно думают о смене места работы, можно начинать потихоньку действовать – почему бы вам, например, не обзвонить знакомых и не поставить перед ними задачу поиска интересных вакансий.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 22 января для Весов
Первую половину дня звезды советуют вам посвятить отдыху, а вот во второй, когда энергетика возрастет, можно составить план действий на ближайшее время – как минимум неделю, а как максимум – месяц.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 22 января для Скорпионов
Даже те из вас, кто пристально и неусыпно следит за фигурой, могут позволить себе сегодня отступить от диеты и устроить маленький кулинарный праздник: звезды уверены, что он вам не повредит.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 22 января для Стрельцов
Время на редкость благоприятно для устройства личной жизни: назначенное на этот день – особенно вторую его половину – романтическое свидание пройдет на самом высоком уровне.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 22 января для Козерогов
Появление в вашей жизни человека из прошлого будет важно для вас обоих: велика вероятность того, что он должен подсказать вам, как действовать в сложившейся в вашей жизни ситуации.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 22 января для Водолеев
Отвлечься от грустных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день, поможет хорошая книга или увлекательный фильм – лучше всего, если вы выберете жанр детектива, за перипетиями которого так интересно следить.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 22 января для Рыб
Энергию, в которой вы не будете испытывать недостатка, необходимо направить на благое дело – например, на наведение порядка в своем доме: даже если в нем идеально чисто, всегда найдется чем заняться.
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