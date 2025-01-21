Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака: день, предназначенный для принятия важных решений

День предназначен звездами для принятия важных решений, от которых может зависеть вся наша последующая жизнь.

Сегодня очень трудно будет совершить ошибку, а, значит, удастся сделать верный выбор и пойти дальше по правильному жизненному пути. Время также благоприятно для анализа своих действий в предыдущий временной период, который принято называть «работой над ошибками»: она поможет определить причины удач и промахов, чтобы первые повторить и превзойти, а вторых – избежать.

Овен

Давая советы людям, которые вам за ними обратятся, основывайтесь исключительно на собственном жизненном опыте – рассказы друзей и знакомых о том, как это было у них, не станут удачны примером.

Телец

Время для реализации составленных накануне планов еще не пришло: для их успешного воплощения в жизнь пока еще не сложились благоприятные условия, поэтому надо набраться терпения и еще немного подождать.

Близнецы

Решая, как бытовые, так и профессиональные вопросы, не стоит гнаться за двумя зайцами одновременно, такая – сомнительная – тактика, как следует из украинской классики, еще никому не позволила достичь поставленной цели.

Рак

Не стоит отказываться от работы над намеченными на сегодняшний день важными проектами, но – с одним условием: все самые важные дела необходимо закончить в первой половине дня, вечером на них не будет сил.

Лев

Значительно часть времени желательно посвятить подтягиванию «хвостов» – как в профессиональном, так и в бытовом плане, все равно никто за вас этого не сделает, а не поставив точки над «и», нельзя будет двигаться вперед.

Дева

Возможно, пришло время помириться со старым другом, с которым вас некоторое время назад разлучила ссора: признайтесь себе в том, что вам не хватает общения с ним – он испытывает точно такие же чувств.

Весы

Ваше желание помочь другому человеку похвально, но имеет значение только в том случае, если он согласен принять ее от вас – навязывать своим благодеяния не стоит, ваш «подопечный» этого не оценит.

Скорпион

Составляя планы – прежде всего, профессиональные – на ближайшее будущее, не стесняйтесь включать в него пункты, которые могут показаться вам откровенно фантастическими – вам легко удастся их достичь.

Стрелец

День, когда не только можно, но и нужно покупать и продавать недвижимость: как в первом, так и во втором случае условия для сделки, скорее всего, окажутся максимально выигрышными.

Козерог

Время, когда вы на собственном опыте сможете понять, что означает слово «осенило»: решение важного вопроса, на которым вы безрезультатно бились долгое время, придет само собой – как будто бы снизойдет сверху.

Водолей

Не самое лучшее время для важных профессиональных проектов – достичь в работе ожидаемых результатов все равно не удастся, поэтому займитесь наведением порядка в документах, которые давно требуют сортировки.

Рыбы

Если у вас есть опыт, которым можно поделиться, сделайте это сейчас: подготовку к чтению лекции или проведению тренинга запланируйте на сегодняшний день, а собственно выступление – на ближайшее время.

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