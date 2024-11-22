Гороскоп на 23-24 ноября для всех знаков Зодиака: дни, когда агрессия будет витать в воздухе

В 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, агрессия может буквально витать в воздухе, но наша задача – ей не поддаваться.

Самое главное в это время – заботиться о своем душевном покое, оберегать внутреннее равновесие и гармонию.

Не стоит обращать внимание на исходящие от окружающих недружественные выпады, в которых, увы, не будет недостатка, принимать близко к сердцу критические замечания и негативные новости: уже через два дня негатив развеется, а нервные клетки, несмотря на оптимистичные открытия ученых, могут и не восстановиться.

Овен

Желающих спровоцировать вас на проявление негативных эмоций в эти дни будет предостаточно, но это не значит, что вы должны позволить им это: проигнорировав их токсичность, вы направите ее против них самих.

Телец

Не пытайтесь решить важный вопрос с позиции силы – она в это время будет не на вашей стороне, поэтому лучше выбрать путь дипломатии: так вы не только достигнете цели, но и будете выглядеть максимально достойно.

Близнецы

Любые встречи с друзьями или родственниками чреваты ссорой, которая вспыхнет внезапно, но при этом продлится долго, поэтому такие мероприятия, хоть и жаль терять выходные дни, желательно перенести.

Рак

Ухудшение самочувствия, которое вы можете ощутить в это время, скорее всего, обусловлено усталостью: вспомните о том, что на календаре выходные, и посвятите эти дни отдыху.

Лев

Отказавшись от общения с неприятными вам людьми, вы не только обеспечите себе хорошее настроение, которое очень важно в эти дни, но и избежите конфликта, кажущегося неминуемым.

Дева

Не принимайте близко к сердцу слезливые истории, которые могут рассказывать вам в это время окружающие: скорее всего, они не будут иметь ничего общего с действительностью, а их цель – надавить вам на психику.

Весы

Нынешние дни – не самое лучшее время для того, чтобы высказать вслух свое мнение относительно поступков других людей, особенно если оно не является комплементарным – реакция на него может быть чересчур резкой.

Скорпион

Не стоит ставить себя в заведомо неловкое положение, вступая в спор, предмет которого вы не знаете на все сто процентов: скорее всего, вы в нем проиграете, а это окажется серьезным ударом по вашему самолюбию.

Стрелец

Никакие события – даже более чем уважительные – не должны стать поводом для приема алкогольных напитков: реакция организма на них может оказаться неожиданной и неприятной, так что лучше воздержаться.

Козерог

Звезды советуют посвятить эти дни домашним – хозяйственным и бытовым – делам: решив все существующие здесь проблемы, на следующей неделе вы сможете целиком и полностью посвятить себя работе.

Водолей

Не давайте обещаний, если не до конца уверены, что сможете их выполнить – поторопившись, вы поставите себя в неприятное положение: люди, которых вы обнадежили и поневоле обманули, будут, мягко говоря, недовольны.

Рыбы

Общаясь с людьми – особенно, мало вам знакомыми – внимательно следите за своими словами: велик риск выдать секрет, который даст им впоследствии возможность использовать вашу откровенность против вас.

Читайте также: